Подозреваемого в смертельном теракте в Берлине застрелил спецназ

Полиция Берлина официально подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в теракте, произошедшем в центре немецкой столицы. По данным властей, мужчина погиб во время спецоперации после нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел поздно вечером 26 июля в районе парка Тиргартен в Берлине, где проходило массовое мероприятие. По информации немецких властей, водитель белого минивэна въехал в толпу людей, после чего автомобиль врезался в дерево. Затем злоумышленник покинул место происшествия.
Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил, что в результате атаки погиб один человек, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.
Спустя несколько часов после происшествия правоохранители установили местонахождение предполагаемого преступника. Как сообщили в полиции Берлина, около 18:00 по местному времени подозреваемого обнаружили на территории садового кооператива в районе Шпандау.
По предварительным данным, во время задержания 21-летний мужчина бросился на сотрудников полиции с холодным оружием. В ответ бойцы специального подразделения SEK открыли огонь.
Несмотря на попытки медиков провести реанимационные мероприятия, подозреваемый скончался на месте.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что наезд на людей в центре Берлина квалифицирован как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.
По информации немецкого телеканала RBB, главным подозреваемым является 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. По данным СМИ, ранее он предпринимал попытки вступить в террористическую организацию «Исламское государство».
Комментарии0 комментарий(ев)