Подозреваемого в смертельном теракте в Берлине застрелил спецназ

Полиция Берлина официально подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в теракте, произошедшем в центре немецкой столицы. По данным властей, мужчина погиб во время спецоперации после нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Теракт произошел во время массового мероприятия

Инцидент произошел поздно вечером 26 июля в районе парка Тиргартен в Берлине, где проходило массовое мероприятие. По информации немецких властей, водитель белого минивэна въехал в толпу людей, после чего автомобиль врезался в дерево. Затем злоумышленник покинул место происшествия.

Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил, что в результате атаки погиб один человек, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.

Подозреваемого обнаружили в районе Шпандау

Спустя несколько часов после происшествия правоохранители установили местонахождение предполагаемого преступника. Как сообщили в полиции Берлина, около 18:00 по местному времени подозреваемого обнаружили на территории садового кооператива в районе Шпандау.

По предварительным данным, во время задержания 21-летний мужчина бросился на сотрудников полиции с холодным оружием. В ответ бойцы специального подразделения SEK открыли огонь.

Несмотря на попытки медиков провести реанимационные мероприятия, подозреваемый скончался на месте.

Следствие рассматривает произошедшее как теракт

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что наезд на людей в центре Берлина квалифицирован как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.

По информации немецкого телеканала RBB, главным подозреваемым является 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. По данным СМИ, ранее он предпринимал попытки вступить в террористическую организацию «Исламское государство».