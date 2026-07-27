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27.07.2026, 09:04

Какой мужчина способен сделать вас по-настоящему счастливой: Марс раскроет главный секрет притяжения

Новости Мира 0 741

Почему один мужчина вызывает мгновенную симпатию, а другой оставляет равнодушным, несмотря на все достоинства? По мнению астрологов, ответ может скрываться в положении Марса в натальной карте, который, как считается, отражает предпочтения в выборе партнера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mixer.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Астрологи считают, что предпочтения в отношениях могут зависеть не только от жизненного опыта или характера, но и от положения планет в момент рождения. Особое значение при этом придают Марсу — планете, которая символизирует внутреннюю энергию, решительность, силу воли и стремление действовать. Считается, что именно его расположение в натальной карте помогает понять, какой тип мужчин вызывает наиболее сильное притяжение.

Чтобы узнать свой астрологический портрет, потребуется натальная карта, составленная с учетом даты, времени и места рождения. После этого достаточно определить, в каком знаке зодиака находится Марс, и сопоставить его с соответствующей трактовкой.

Марс в Овне: привлекают сильные и решительные

Обладателям Марса в Овне, согласно астрологии, чаще всего нравятся уверенные в себе мужчины, которые не боятся брать инициативу в свои руки и открыто выражают свои чувства. Смелость и прямолинейность производят сильное впечатление, тогда как нерешительность и чрезмерная мягкость способны быстро охладить интерес.

Марс в Тельце: надежность важнее статуса

При таком положении Марса особое значение приобретают стабильность, практичность и чувство защищенности. Симпатию могут вызвать мужчины, умеющие работать руками и не боящиеся физического труда. Демонстративная роскошь и внешний блеск здесь уступают место надежности, а излишняя эмоциональность и постоянные переживания воспринимаются менее привлекательно.

Марс в Близнецах: интеллект становится главным преимуществом

Для людей с Марсом в Близнецах решающую роль играет общение. Умение поддержать интересный разговор, чувство юмора и широкий кругозор способны произвести куда более сильное впечатление, чем внешность или материальное положение. При этом однообразие и скука считаются главными врагами отношений.

Марс в Раке: ценятся забота и душевное тепло

Такое положение Марса связывают с тягой к внимательным, романтичным и семейным мужчинам. На первый план выходят забота, поддержка и способность создавать ощущение эмоциональной безопасности. А вот жесткость, холодность и стремление доминировать могут стать причиной потери интереса.

Марс во Льве: внимание и яркие эмоции

Если Марс находится во Льве, астрологи говорят о симпатии к харизматичным, уверенным и щедрым на эмоции мужчинам. Красивые поступки, эффектные ухаживания и желание удивлять становятся важной частью отношений. В то же время сдержанность, холодность или чрезмерная экономность могут быстро разрушить возникшую симпатию.

Марс в Деве: поступки важнее слов

Люди с Марсом в Деве чаще обращают внимание на рассудительных, спокойных и ответственных мужчин. Для них особенно важно, чтобы слова подтверждались делами. Надежность и дисциплина ценятся гораздо выше громких обещаний, тогда как беспорядок и небрежность способны испортить впечатление.

Марс в Весах: гармония прежде всего

При таком положении Марса привлекательными считаются воспитанные, дипломатичные и тактичные мужчины. В отношениях большое значение имеют уважение, способность находить компромиссы и стремление к взаимопониманию. Агрессивное поведение и желание полностью контролировать партнера, наоборот, воспринимаются отрицательно.

Марс в Скорпионе: притягивают сильные эмоции

Марс в Скорпионе, согласно астрологическим трактовкам, указывает на интерес к загадочным, эмоционально глубоким и страстным людям. Такие личности редко бывают предсказуемыми, что только усиливает притяжение. Поверхностность и отсутствие ярких чувств могут быстро разочаровать.

Марс в Стрельце: свобода и чувство юмора

Социальный статус и уровень дохода здесь отходят на второй план. Намного важнее искренность, оптимизм, открытость к новым впечатлениям и любовь к приключениям. Астрологи считают, что рядом с таким человеком должно быть легко, интересно и свободно.

Марс в Козероге: уважение вызывает успех

Это положение Марса связывают с интересом к дисциплинированным, ответственным и целеустремленным мужчинам. Высокий профессионализм, жизненный опыт и умение добиваться поставленных целей становятся теми качествами, которые вызывают наибольшее восхищение и чувство уверенности в будущем.

Марс в Водолее: оригинальность выходит на первый план

Обладателей Марса в Водолее, как считается, привлекают люди с нестандартным мышлением, необычными взглядами на жизнь и яркой индивидуальностью. Предсказуемость быстро теряет привлекательность, тогда как свобода, чувство юмора и оригинальность способны вызвать сильную симпатию.

Марс в Рыбах: эмоциональная глубина и творчество

Марс в Рыбах традиционно связывают с тягой к творческим, романтичным и чувствительным мужчинам. Здесь ценятся способность сопереживать, богатый внутренний мир и эмоциональная искренность. По мнению астрологов, именно эти качества могут стать основой сильного взаимного притяжения.

Стоит отметить, что подобные трактовки относятся к астрологическим представлениям и не имеют научного подтверждения. Тем не менее многие используют натальную карту как способ лучше понять собственные предпочтения и особенности отношений.

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