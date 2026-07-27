В Иране заявили, что Украина «просчиталась» после удара по судну в Каспийском море

Власти Ирана заявили, что не оставят без ответа атаку на торговое судно в Каспийском море, в которой Тегеран обвиняет Украину. По словам представителей исламской республики, Киев вскоре осознает последствия своих действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: ordomundi.ru

В Тегеране выступили с предупреждением

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любые действия против страны получают ответ, а Украина, по его мнению, «просчиталась».

На своей странице в социальной сети X он написал, что любая атака на Иран всегда дорого обходится ее организаторам. По словам политика, США и Израиль уже знают это, а Украина, как он утверждает, вскоре также поймет, что Тегеран не оставляет без ответа ни одно действие, направленное против него.

Азизи добавил, что список государств, которые, по его мнению, недооценили позицию Ирана, продолжает увеличиваться.

Что известно об атаке

25 июля Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По данным ведомства, в результате удара погиб один человек, еще один получил ранения.

В Тегеране назвали произошедшее нарушением международного права и обвинили Киев в эскалации конфликта.

Позднее в МИД Ирана заявили, что Исламская Республика намерена решительно защищать свою национальную безопасность, а также жизнь и имущество своих граждан, и подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа.

Украине вручили ноту протеста

После инцидента временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. Ему была вручена официальная нота протеста.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи ранее также заявил, что атака на судно была направлена на то, чтобы втянуть Европу в конфликт с Россией. Кроме того, министр утверждает, что удар был нанесен «по приказу Израиля».

Предыдущие заявления Тегерана

В марте Ибрагим Азизи уже выступал с резкими заявлениями в адрес Украины. Тогда он говорил, что Тегеран может рассматривать Украину как законную цель из-за, как утверждается, помощи Израилю с беспилотниками во время операции против Исламской Республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и специалистов для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, соответствующий запрос украинская сторона получила от США 5 марта.