Потенциальной наследницей миллионов Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк

Потенциальной наследницей части состояния американского финансиста Джеффри Эпштейна может стать уроженка Белоруссии Карина Шуляк. По данным СМИ, ей могли предназначаться около $100 млн из его многомиллионных активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Последний звонок перед смертью

Как сообщает The New York Times, Карина Шуляк была последним человеком, которому Джеффри Эпштейн позвонил перед своей смертью в 2019 году. Именно ее имя сейчас фигурирует среди возможных получателей части наследства финансиста.

По данным издания, незадолго до смерти Эпштейн внес изменения в завещание, в котором большую часть состояния оценивалось примерно в $600 млн. Предполагается, что Шуляк могла стать одной из главных наследниц и получить около $100 млн.

При этом против женщины не возбуждали уголовных дел, связанных с деятельностью Эпштейна. Также она никогда не заявляла, что стала его жертвой.

Знакомство с Эпштейном и помощь в США

Карина Шуляк познакомилась с финансистом, когда ей был 21 год. На тот момент она работала стоматологом.

По информации СМИ, Эпштейн помог ей поступить в стоматологическую школу, а также участвовал в решении вопросов, связанных с получением гражданства США.

Во время расследования деятельности финансиста американские законодатели обращали внимание на обстоятельства получения Шуляк гражданства. В частности, они заявляли, что ее брак с американкой мог носить формальный характер, а Эпштейн мог использовать такую схему для обхода миграционных ограничений.

Однако власти США не стали оспаривать законность получения женщиной гражданства.

Отношения с финансистом вызвали вопросы

Подруга Карины Шуляк рассказывала, что изначально Эпштейн рассматривал ее как потенциальную жертву, однако со временем их отношения изменились.

По ее словам, вскоре после знакомства Шуляк стала положительно отзываться о финансисте и не хотела принимать от него помощь. Несмотря на это, Эпштейн продолжал оказывать ей финансовую поддержку.

Сообщается, что он оплачивал поездки, посещения ресторанов, билеты на мюзиклы и другие развлечения.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн был обвинен в организации незаконной деятельности с участием несовершеннолетних девушек. Следствие утверждало, что в период с 2002 по 2005 год он организовывал визиты девушек в свои дома в Нью-Йорке, а также на частный остров.

По данным следствия, среди потерпевших были несовершеннолетние, а самой младшей из них было 14 лет.

В августе 2019 года Эпштейна обнаружили без сознания в камере нью-йоркской тюрьмы. Спасти его не удалось. После его смерти продолжились расследования, связанные с его окружением и финансовыми активами.