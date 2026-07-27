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27.07.2026, 11:33

Врачи предупредили о скрытой опасности привычки пить пиво после работы

Новости Мира 0 685

Ежедневное употребление пива после рабочего дня может постепенно привести к серьезным изменениям в организме. Специалисты рассказали, почему привычка «расслабиться с бокалом» влияет не только на печень, но и на сердце, почки, гормональный фон и вес, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычная банка пива может оказаться серьезной нагрузкой

По словам терапевта Скандинавского Центра Здоровья Ольги Чистик, многие недооценивают количество алкоголя, которое содержится в пиве.

В стандартной банке объемом 0,5 литра находится около 25 граммов чистого этанола. Это примерно столько же, сколько содержится в 60 миллилитрах крепкого алкоголя.

Таким образом, несколько банок пива за один вечер по нагрузке на организм могут сравниваться с употреблением значительно более крепких напитков.

Организм не разделяет алкоголь по происхождению — для печени не имеет значения, поступил этанол из пива или другого спиртного. При его переработке образуется ацетальдегид — токсичное вещество, которое повреждает клетки.

Почему появляется «пивное сердце»

Регулярное употребление больших объемов пива создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Из-за большого количества жидкости и воздействия алкоголя увеличивается объем циркулирующей крови, сосуды расширяются, а сердечной мышце приходится работать интенсивнее.

У людей, которые длительное время употребляют много пива, врачи могут выявлять так называемое «пивное сердце» — увеличение размеров органа и снижение способности эффективно сокращаться.

На развитие таких изменений влияют сразу несколько факторов: этанол, избыток жидкости, а также некоторые вещества, которые ранее использовались при производстве напитка.

Удар по почкам и дефицит важных элементов

Не меньшую нагрузку получает мочевыделительная система.

Почкам приходится фильтровать большое количество жидкости с содержанием алкоголя и углекислоты. При регулярном употреблении могут нарушаться запасы важных электролитов — магния, калия и других веществ.

Именно с этим специалисты связывают появление таких проблем, как ночные судороги, нарушения сна и перебои в работе сердца.

Как пиво влияет на гормональный фон

Еще одна особенность напитка связана с хмелем, в котором содержатся фитоэстрогены — растительные соединения, похожие по действию на женские гормоны.

При умеренном употреблении их количество невелико, однако при регулярном поступлении в организм они могут влиять на гормональный баланс.

У мужчин длительное употребление пива может сопровождаться снижением уровня собственного тестостерона, изменением распределения жировой ткани и увеличением грудных желез.

У женщин избыток эстрогеноподобных веществ, по словам специалистов, может повышать риски некоторых гинекологических заболеваний.

Почему после пива появляется лишний вес

Пиво также является источником большого количества дополнительных калорий.

В одном литре светлого пенного напитка содержится около 400 килокалорий. При этом обычно его употребляют вместе с солеными закусками, чипсами и другими продуктами, которые увеличивают общую калорийность рациона.

Кроме того, алкоголь способен усиливать аппетит и снижать ощущение насыщения. В результате после нескольких бокалов человек может съесть значительно больше, чем обычно.

Врачи отмечают: регулярная привычка пить пиво после работы может казаться безобидной, однако со временем способна стать фактором риска для различных нарушений в работе организма.

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