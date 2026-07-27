В Дагестане показали ковер ручной работы стоимостью 90 миллионов тенге

На выставке в Дагестане представили эксклюзивный ковер ручной работы с изображением древней крепости Нарын-кала в Дербенте. Над созданием изделия два года трудились 20 мастеров, а его стоимость оценили в 90 миллионов тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: civitora.ru

Два года кропотливой работы

На выставке в Дагестане посетителям показали уникальный ковер ручной работы, стоимость которого оценивается в 90 миллионов тенге. Центральным элементом композиции стало изображение знаменитой крепости Нарын-кала, расположенной в Дербенте.

По данным Telegram-канала Mash Gor, над созданием ковра на протяжении двух лет работали 20 мастеров. Каждая деталь изделия была выполнена вручную, что потребовало огромного количества времени и высокой квалификации специалистов.

«Это уже произведение искусства»

Директор производства Сабир Шихов отметил, что подобные изделия сегодня следует рассматривать не просто как предмет интерьера, а как настоящее произведение искусства.

По его словам, стоимость таких ковров может существенно различаться, однако цена в 15 миллионов рублей полностью оправдана объемом и сложностью выполненной работы.

«Мы сделали очень кропотливый труд. Это же искусство. Мы в принципе думаем, что 90 миллионов — это хорошая цена для него», — заявил Шихов.

Древнее ремесло оказалось под угрозой

Вместе с тем директор производства обратил внимание на то, что традиционное ковроткачество в республике постепенно исчезает.

Если раньше в Дербенте насчитывалось около 12 тысяч ковровщиц, то сегодня их осталось примерно 100. Большинство мастериц уже достигли пенсионного возраста, а молодежь все реже выбирает эту профессию, из-за чего многовековое ремесло рискует утратить преемственность.