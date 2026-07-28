Жвачка натощак оказалась опаснее, чем многие думают: врач объяснил почему

Жевательная резинка на голодный желудок может нарушить работу пищеварительной системы и спровоцировать неприятные симптомы. По словам гастроэнтеролога, особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудка и желчевыводящих путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Привычка жевать жевательную резинку до завтрака кажется безобидной, однако на самом деле она заставляет пищеварительную систему работать без поступления пищи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Рушан Исаев.
По его словам, во время жевания организм воспринимает происходящее как сигнал к началу приема пищи. В ответ усиливается слюноотделение, начинается активная выработка желудочного сока, а также запускаются процессы сокращения желчного пузыря и выделения желчи в кишечник.
Однако еда в желудок не поступает, поэтому пищеварительная система начинает работать «вхолостую», создавая дополнительную нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта.
Специалист отметил, что при регулярном повторении такой привычки у людей с чувствительным желудком могут появиться неприятные симптомы. Среди них — чувство голода, боли и дискомфорт в верхней части живота, изжога и тошнота.
Особую осторожность врач рекомендует соблюдать людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а также повышенной кислотностью желудка. В этих случаях регулярное жевание жвачки натощак способно усилить имеющиеся проблемы.
По словам гастроэнтеролога, жевание без последующего приема пищи влияет не только на желудок, но и на работу желчного пузыря.
Когда организм получает сигнал о начале еды, желчный пузырь сокращается и выделяет желчь. Если этот процесс повторяется регулярно без поступления пищи, работа желчевыводящей системы может нарушиться.
Особенно это касается людей с хроническим холециститом, дискинезией желчевыводящих путей и склонностью к застою желчи. У них привычка жевать резинку натощак может вызывать тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и усиление уже существующих жалоб.
Дополнительный риск связан с составом большинства современных жевательных резинок. Многие из них содержат сахарозаменители — сорбит, ксилит или маннитол.
При чрезмерном употреблении эти вещества способны вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула.
Гастроэнтеролог подчеркнул, что полностью отказываться от жевательной резинки не нужно. Наибольшую пользу она приносит после еды, когда помогает стимулировать слюноотделение, частично нейтрализовать кислоту в полости рта и способствует очищению зубов.
Оптимальное время жевания составляет 10–15 минут после приема пищи. Использовать жвачку вместо завтрака или регулярно жевать ее натощак специалисты не рекомендуют.
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