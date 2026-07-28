18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.75
541.59
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.07.2026, 08:32

Жвачка натощак оказалась опаснее, чем многие думают: врач объяснил почему

Новости Мира 0 730

Жевательная резинка на голодный желудок может нарушить работу пищеварительной системы и спровоцировать неприятные симптомы. По словам гастроэнтеролога, особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудка и желчевыводящих путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Почему жвачка натощак может навредить

Привычка жевать жевательную резинку до завтрака кажется безобидной, однако на самом деле она заставляет пищеварительную систему работать без поступления пищи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Рушан Исаев.

По его словам, во время жевания организм воспринимает происходящее как сигнал к началу приема пищи. В ответ усиливается слюноотделение, начинается активная выработка желудочного сока, а также запускаются процессы сокращения желчного пузыря и выделения желчи в кишечник.

Однако еда в желудок не поступает, поэтому пищеварительная система начинает работать «вхолостую», создавая дополнительную нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта.

Какие последствия могут возникнуть

Специалист отметил, что при регулярном повторении такой привычки у людей с чувствительным желудком могут появиться неприятные симптомы. Среди них — чувство голода, боли и дискомфорт в верхней части живота, изжога и тошнота.

Особую осторожность врач рекомендует соблюдать людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а также повышенной кислотностью желудка. В этих случаях регулярное жевание жвачки натощак способно усилить имеющиеся проблемы.

Почему страдает желчный пузырь

По словам гастроэнтеролога, жевание без последующего приема пищи влияет не только на желудок, но и на работу желчного пузыря.

Когда организм получает сигнал о начале еды, желчный пузырь сокращается и выделяет желчь. Если этот процесс повторяется регулярно без поступления пищи, работа желчевыводящей системы может нарушиться.

Особенно это касается людей с хроническим холециститом, дискинезией желчевыводящих путей и склонностью к застою желчи. У них привычка жевать резинку натощак может вызывать тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и усиление уже существующих жалоб.

Сахарозаменители тоже могут вызвать проблемы

Дополнительный риск связан с составом большинства современных жевательных резинок. Многие из них содержат сахарозаменители — сорбит, ксилит или маннитол.

При чрезмерном употреблении эти вещества способны вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула.

Когда жвачка действительно полезна

Гастроэнтеролог подчеркнул, что полностью отказываться от жевательной резинки не нужно. Наибольшую пользу она приносит после еды, когда помогает стимулировать слюноотделение, частично нейтрализовать кислоту в полости рта и способствует очищению зубов.

Оптимальное время жевания составляет 10–15 минут после приема пищи. Использовать жвачку вместо завтрака или регулярно жевать ее натощак специалисты не рекомендуют.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь