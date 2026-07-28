Жвачка натощак оказалась опаснее, чем многие думают: врач объяснил почему

Жевательная резинка на голодный желудок может нарушить работу пищеварительной системы и спровоцировать неприятные симптомы. По словам гастроэнтеролога, особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудка и желчевыводящих путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Почему жвачка натощак может навредить

Привычка жевать жевательную резинку до завтрака кажется безобидной, однако на самом деле она заставляет пищеварительную систему работать без поступления пищи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Рушан Исаев.

По его словам, во время жевания организм воспринимает происходящее как сигнал к началу приема пищи. В ответ усиливается слюноотделение, начинается активная выработка желудочного сока, а также запускаются процессы сокращения желчного пузыря и выделения желчи в кишечник.

Однако еда в желудок не поступает, поэтому пищеварительная система начинает работать «вхолостую», создавая дополнительную нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта.

Какие последствия могут возникнуть

Специалист отметил, что при регулярном повторении такой привычки у людей с чувствительным желудком могут появиться неприятные симптомы. Среди них — чувство голода, боли и дискомфорт в верхней части живота, изжога и тошнота.

Особую осторожность врач рекомендует соблюдать людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а также повышенной кислотностью желудка. В этих случаях регулярное жевание жвачки натощак способно усилить имеющиеся проблемы.

Почему страдает желчный пузырь

По словам гастроэнтеролога, жевание без последующего приема пищи влияет не только на желудок, но и на работу желчного пузыря.

Когда организм получает сигнал о начале еды, желчный пузырь сокращается и выделяет желчь. Если этот процесс повторяется регулярно без поступления пищи, работа желчевыводящей системы может нарушиться.

Особенно это касается людей с хроническим холециститом, дискинезией желчевыводящих путей и склонностью к застою желчи. У них привычка жевать резинку натощак может вызывать тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и усиление уже существующих жалоб.

Сахарозаменители тоже могут вызвать проблемы

Дополнительный риск связан с составом большинства современных жевательных резинок. Многие из них содержат сахарозаменители — сорбит, ксилит или маннитол.

При чрезмерном употреблении эти вещества способны вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула.

Когда жвачка действительно полезна

Гастроэнтеролог подчеркнул, что полностью отказываться от жевательной резинки не нужно. Наибольшую пользу она приносит после еды, когда помогает стимулировать слюноотделение, частично нейтрализовать кислоту в полости рта и способствует очищению зубов.

Оптимальное время жевания составляет 10–15 минут после приема пищи. Использовать жвачку вместо завтрака или регулярно жевать ее натощак специалисты не рекомендуют.