Археологи обнаружили тайник времен Золотой Орды с монетами XIV века

На археологическом памятнике Водянское городище в Волгоградской области обнаружили клад из 23 медных монет времен Золотой Орды. По мнению исследователей, тайник был спрятан в период политической нестабильности XIV века и так и остался невостребованным, сообщает Lada.kz.

Фото:: Молодежный археологический клуб «Легенда»

Клад пролежал в земле почти семь веков

Во время археологических работ на Водянском городище, расположенном на правом берегу Волги, ученые нашли клад, состоящий из 23 медных монет. О необычной находке сообщили в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Как рассказал историк Андрей Лапшин, все найденные монеты относятся к периоду смуты в Золотой Орде. Они были отчеканены в 1360–1363 годах при ханах Хызре и Мюриде. Местом чеканки стали крупнейшие города государства того времени — Сарай и Гюлистан.

По словам специалистов, монеты были аккуратно сложены стопкой и помещены в небольшой холщовый мешочек. Предполагается, что владелец спрятал свои сбережения в неспокойный период, однако по неизвестным причинам так и не смог за ними вернуться.

Что еще нашли археологи

Помимо клада, исследователи обнаружили многочисленные артефакты XIV века, позволяющие лучше понять повседневную жизнь жителей средневекового города.

В ходе раскопок были найдены фрагменты глиняной посуды, изделия из кости, а также якорь для лодки. Кроме того, археологи изучили остатки жилого дома, который датируется серединой XIV века.

Что известно о Водянском городище

Водянское городище считается одним из крупнейших археологических памятников, связанных с историей Золотой Орды. Оно представляет собой остатки средневекового города, существовавшего на берегу Волги.

Часть исследователей считает, что именно здесь в конце XIII — XIV веках находился город Бельджамен, который упоминается в исторических источниках. Сегодня территория городища продолжает оставаться объектом археологических исследований, регулярно пополняя знания ученых новыми находками.