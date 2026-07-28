Жених умер после удара ножом в сердце на собственном празднике

В Ачинске Красноярского края свадебное торжество завершилось трагедией. Жених получил смертельное ножевое ранение во время конфликта между гостями и спустя девять дней скончался в больнице, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Фото: Telegram-канал «Mash»

Конфликт начался во время праздника

Инцидент произошел 10 июля в кафе «Уют» в Ачинске. Во время свадебного торжества между гостями молодоженов и другой компанией, которая в этот день отмечала юбилей, возник конфликт.

По словам очевидцев, ситуация быстро переросла в ссору. Жених по имени Семен попытался вмешаться и заступился за своего друга.

Однако один из участников конфликта достал нож и напал на него.

Нападавший ударил жениха в область сердца

Невеста погибшего Юлия рассказала, что после начала ссоры мужчина отошел к автомобилю, взял нож и вернулся обратно.

«Он забегает за машину, достает нож и идет обратно, целясь прямо в моего мужа, и ударяет ножом прямо в сердце», — рассказала она в эфире РЕН ТВ.

После нападения Семена госпитализировали. Позже его состояние потребовало транспортировки санитарной авиацией в Красноярск, где врачи продолжили борьбу за его жизнь.

Мужчина скончался через девять дней

Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. Через девять дней после нападения жених умер в больнице.

По словам его супруги, подозреваемый после случившегося самостоятельно пришел в полицию. При этом мужчина, как утверждает Юлия, провел под стражей около 10 дней, после чего оказался на свободе.

Обстоятельства произошедшего и дальнейшее расследование дела устанавливают правоохранительные органы.