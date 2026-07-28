«Списывают на возраст»: врач рассказал, какую проблему мужчины после 40 игнорируют чаще всего

Проблемы с мочеиспусканием после 40 лет многие мужчины считают обычными возрастными изменениями, однако они могут указывать на развитие аденомы простаты. Уролог рассказал, какие признаки нельзя оставлять без внимания и почему важно обращаться к специалисту вовремя, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Первые признаки могут появиться уже после 40 лет

Аденома предстательной железы, или доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ), является одним из наиболее распространенных урологических заболеваний среди мужчин. По словам профессора, уролога, хирурга и андролога клиники RTH Revival Алексея Подойницына, первые проявления болезни могут возникнуть уже после 40 лет.

При этом многие мужчины не спешат обращаться к врачу, поскольку связывают изменения с возрастом или временными трудностями.

Среди первых симптомов специалисты называют:

частые походы в туалет, особенно в ночное время;

ослабление струи мочи;

необходимость ждать начала мочеиспускания;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

внезапные сильные позывы, которые сложно контролировать.

Почему мужчины откладывают визит к врачу

Аденома простаты обычно развивается постепенно. В начале изменения могут быть незначительными, поэтому мужчина нередко пытается их игнорировать.

«Аденома простаты редко начинается резко. Чаще всего мужчина сначала замечает небольшие изменения, которые легко списать на возраст или усталость. Если раньше ночью не приходилось вставать в туалет, а затем такие ситуации стали регулярными, изменилась сила струи или появилось ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря — это повод обратиться к урологу», — рассказал Алексей Подойницын.

По словам врача, психологически многим мужчинам проще объяснить происходящее возрастом или временным состоянием, чем признать необходимость обследования.

Некоторые обращаются за медицинской помощью только тогда, когда симптомы начинают серьезно мешать повседневной жизни.

После 60 лет риск заболевания возрастает

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы чаще встречается у мужчин старшего возраста. По данным специалистов, признаки заболевания могут наблюдаться примерно у четверти мужчин в возрасте 40–50 лет. После 60 лет подобные изменения встречаются уже примерно у каждого второго мужчины.

При этом определить точное количество пациентов сложно, поскольку многие откладывают обращение к врачу до появления выраженных проблем.

Почему важно не ждать осложнений

Уролог рекомендует мужчинам после 40–45 лет регулярно проходить обследования даже при отсутствии серьезных жалоб.

Ранняя диагностика позволяет вовремя выявить изменения в предстательной железе, подобрать подходящую тактику наблюдения или лечения и снизить риск осложнений, связанных с нарушением работы мочевыводящей системы.

Специалисты напоминают: проблемы с мочеиспусканием не являются обязательным следствием старения. Такие симптомы могут говорить о разных заболеваниях, поэтому важно установить их причину и не откладывать визит к врачу.