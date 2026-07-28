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28.07.2026, 14:56

Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции

Новости Мира 0 832

Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу. Он сменил Дидье Дешама, который руководил командой 14 лет и привел ее к победе на чемпионате мира. Контракт с новым наставником рассчитан до 2030 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo/ Rebecca Blackwell
© AP Photo/ Rebecca Blackwell

Зидан официально возглавил главную команду страны

Федерация футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной сборной. Для 54-летнего специалиста это первый опыт работы с главной командой страны.

Зидан стал 18-м наставником в истории сборной Франции. Его соглашение рассчитано на четыре года — до завершения чемпионата мира 2030 года.

К исполнению обязанностей новый тренер приступит 1 августа. Состав его штаба станет известен в начале сентября.

Первый матч сборной Франции под руководством Зидана состоится 25 сентября. Команда сыграет на выезде против сборной Турции в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.

«Нет ничего выше сборной Франции»

После назначения Зидан отметил, что работа с национальной командой является для него особой честью.

«Я часто говорил: нет ничего выше сборной Франции. Поэтому для меня огромная радость и, конечно, большая гордость стать главным тренером этой команды. Это также большая ответственность. Я хочу поблагодарить президента FFF Филиппа Диалло, исполнительный комитет и Федерацию футбола Франции за доверие, а также отдать должное четырнадцати годам работы Дидье и его штаба. Сегодня я также думаю обо всех своих наставниках. Нет нужды говорить, что у меня большие амбиции в отношении сборной Франции!» — заявил Зидан.

Зидан сменил тренера-чемпиона мира

Новому наставнику предстоит продолжить работу после Дидье Дешама, который возглавлял сборную Франции с 2012 года.

За время работы Дешама команда добилась значительных успехов. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, стали серебряными призерами мирового первенства 2022 года и дошли до финала чемпионата Европы 2016 года.

При этом Зидан и Дешам уже вошли в историю французского футбола как игроки. Вместе они помогли сборной Франции выиграть чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года.

Успешный опыт Зидана в «Реале»

До назначения в сборную Франции Зидан наиболее известен по работе с мадридским «Реалом».

Специалист дважды возглавлял испанский клуб — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также дважды становился чемпионом Испании.

Кроме того, под руководством Зидана «Реал» дважды завоевывал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Теперь перед французским тренером стоит новая задача — сохранить статус одной из сильнейших сборных мира и привести команду к новым титулам.

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