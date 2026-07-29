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29.07.2026, 07:05

Пассажирский самолет впервые провел в воздухе более 24 часов без посадки

Новости Мира 0 496

Испытательный самолет Airbus A350-1000ULR впервые в истории пассажирской авиации провел в воздухе более 24 часов без единой посадки. Лайнер преодолел свыше 23 тысяч километров, подтвердив готовность к запуску сверхдальних коммерческих рейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: qantasnewsroom.com
Фото: qantasnewsroom.com

Airbus впервые преодолел отметку в 24 часа непрерывного полета

Испытательный самолет Airbus A350-1000ULR 27 июля совершил исторический беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу. Полет продолжался 24 часа 24 минуты, за которые воздушное судно преодолело 23 075 километров, следуя над акваторией Тихого океана и территорией Канады.

На борту находился экипаж Airbus совместно с пилотами австралийской авиакомпании Qantas, для которой и создается эта модификация самолета.

Самолет подготовили для сверхдальних маршрутов

Модель A350-1000ULR разработана специально для выполнения беспосадочных рейсов рекордной продолжительности. Одной из ключевых особенностей самолета стал дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров, который позволяет выполнять коммерческие перелеты длительностью до 22 часов.

Для пассажиров предусмотрены специальные решения, призванные сделать столь долгие путешествия более комфортными. В салоне оборудуют отдельную зону, где можно будет размяться и выпить воды. Кроме того, самолет получит особые режимы освещения и питания, а также более просторную компоновку кресел, рассчитанную на снижение усталости во время длительного перелета.

Испытательный полет превзошел прежний рекорд

По времени нахождения в воздухе и дальности маршрута новый перелет превзошел достижение, установленное в 2005 году самолетом Boeing 777-200LR. Тогда лайнер преодолел 21 602 километра по маршруту Гонконг — Лондон за 22 часа 42 минуты.

Однако нынешний перелет пока не считается официальным рекордом пассажирской авиации, поскольку выполнялся в рамках испытаний, а не в качестве регулярного коммерческого рейса.

Qantas готовится запустить самые длинные рейсы в мире

Как отмечают в Qantas, первые в мире беспосадочные пассажирские рейсы между Сиднеем и Лондоном позволят сократить время в пути примерно на четыре часа по сравнению с нынешними маршрутами с одной пересадкой.

Австралийский перевозчик уже заказал 12 самолетов Airbus A350-1000ULR, каждый из которых сможет перевозить 238 пассажиров. Первую серийную машину авиакомпания рассчитывает получить в апреле 2027 года.

Запуск ежедневных беспосадочных рейсов по маршруту Сидней — Лондон продолжительностью около 20 часов намечен на октябрь 2027 года, а продажа билетов должна стартовать в феврале 2027 года. После этого Qantas планирует открыть еще один сверхдальний маршрут — Сидней — Нью-Йорк.

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