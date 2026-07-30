Владельцам Android рассказали о скрытых функциях, которые освобождают гигабайты памяти

Даже при отсутствии большого количества фотографий и приложений память Android-смартфона может быстро заполняться. Эксперты рассказали о нескольких скрытых функциях и настройках, отключение которых поможет освободить дополнительное место на устройстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на MakeUseOf .

Фото: pinterest.com

Какие функции занимают память смартфона

Многие встроенные функции смартфонов под управлением Android способны незаметно расходовать значительный объем внутренней памяти. Об этом сообщили специалисты издания MakeUseOf, которые собрали несколько способов освобождения места без удаления личных файлов.

Одной из таких функций стала RAM Plus. Она позволяет использовать часть встроенной памяти в качестве дополнительной оперативной памяти. Несмотря на заявленное увеличение производительности, эксперты сомневаются в практической пользе этой технологии. По их мнению, функция лишь сокращает объем доступного хранилища, занимая несколько гигабайт памяти.

Почему стоит проверить настройки резервного копирования

Специалисты также рекомендуют обратить внимание на систему резервного копирования фотографий. На некоторых смартфонах, включая устройства Samsung и других производителей, может сохраняться не только оригинальное изображение, но и его резервная копия.

Такая функция предназначена для восстановления снимков в случае необходимости, однако она увеличивает объем занятой памяти. При желании ее можно отключить в настройках камеры, найдя параметр, связанный с предварительным сохранением резервных копий.

Очистка системного журнала

Еще один способ освободить память — удалить данные встроенного системного журнала, в котором фиксируются различные события, происходящие на устройстве.

Для этого специалисты советуют открыть приложение «Телефон» и набрать сервисную команду *#9900#, после чего воспользоваться функцией очистки журнала, если она доступна на конкретной модели смартфона.

Какие приложения можно удалить

Кроме того, эксперты рекомендуют периодически пересматривать список установленных системных приложений. Если некоторые программы практически не используются, их отключение или удаление позволит освободить дополнительное место во внутренней памяти устройства.

При этом специалисты советуют не удалять приложения, необходимые для стабильной работы операционной системы, а ограничиться только теми сервисами, которые производитель разрешает безопасно отключить.