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30.07.2026, 10:37

Порты Одессы остались без иностранных судов: грузовые перевозки остановились

Новости Мира 0 885

Иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и Южного. Причиной стали новые события в регионе и усиление рисков для морских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Грузовые суда больше не планируют заходить в украинские порты

Иностранные грузовые суда практически прекратили заходы в так называемые порты Большой Одессы — Одессу, Черноморск и Южный. Согласно данным о движении судов, в ближайшее время ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует прибывать в эти гавани.

Речь идет о ключевых морских узлах Украины, через которые ранее проходили значительные объемы экспортных и импортных грузов.

Причиной стали новые удары по портовой инфраструктуре

Накануне Министерство обороны России заявило о нанесении ударов по украинским портам и морским объектам, которые, по утверждению ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Сообщалось, что в Николаевском порту были поражены объекты хранения военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, под удары, как утверждается, попали два сухогруза, которые доставляли вооружение в порты Одессы и Черноморска.

В Украине предупредили о последствиях для аграрного сектора

Остановка работы черноморских портов вызвала обеспокоенность среди представителей украинского аграрного бизнеса.

28 июля Всеукраинский аграрный совет (ВАС), объединяющий более 1,4 тысячи агропредприятий Украины, обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом принять антикризисные меры.

В организации заявили о необходимости срочных решений из-за прекращения работы портов, поскольку морские маршруты играют важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции.

Ситуация с морскими перевозками остается напряженной

Порты Большой Одессы являются одними из главных транспортных центров Украины на Черном море. Любые ограничения в их работе могут повлиять на поставки товаров, экспортные возможности и стоимость логистики.

В настоящее время участники рынка продолжают следить за развитием ситуации и изменением маршрутов международных перевозчиков.

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