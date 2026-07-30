Порты Одессы остались без иностранных судов: грузовые перевозки остановились

Иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и Южного. Причиной стали новые события в регионе и усиление рисков для морских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Иностранные грузовые суда практически прекратили заходы в так называемые порты Большой Одессы — Одессу, Черноморск и Южный. Согласно данным о движении судов, в ближайшее время ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует прибывать в эти гавани.
Речь идет о ключевых морских узлах Украины, через которые ранее проходили значительные объемы экспортных и импортных грузов.
Накануне Министерство обороны России заявило о нанесении ударов по украинским портам и морским объектам, которые, по утверждению ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
Сообщалось, что в Николаевском порту были поражены объекты хранения военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, под удары, как утверждается, попали два сухогруза, которые доставляли вооружение в порты Одессы и Черноморска.
Остановка работы черноморских портов вызвала обеспокоенность среди представителей украинского аграрного бизнеса.
28 июля Всеукраинский аграрный совет (ВАС), объединяющий более 1,4 тысячи агропредприятий Украины, обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом принять антикризисные меры.
В организации заявили о необходимости срочных решений из-за прекращения работы портов, поскольку морские маршруты играют важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции.
Порты Большой Одессы являются одними из главных транспортных центров Украины на Черном море. Любые ограничения в их работе могут повлиять на поставки товаров, экспортные возможности и стоимость логистики.
В настоящее время участники рынка продолжают следить за развитием ситуации и изменением маршрутов международных перевозчиков.
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