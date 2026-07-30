Пчеловод объяснила, как правильно хранить мёд

Неправильное место хранения способно повлиять на качество меда. Об этом aif.ru рассказала потомственный пасечник из Самарской области Татьяна Саенко, передает Lada.kz.

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Меду нужны темнота и стабильная температура

Мед не требует особых условий, однако при хранении важно соблюдать несколько правил. Специалисты рекомендуют держать продукт в сухом, темном месте, где нет резких перепадов температуры.

Согласно установленным требованиям, оптимальная температура для хранения меда не должна превышать +18 градусов Цельсия. При этом помещение не должно быть слишком жарким или холодным.

Одной из распространенных ошибок становится хранение меда на кухне. В летний период температура воздуха в этом помещении может подниматься до +25–30 градусов, что негативно влияет на продукт.

Почему холодильник может навредить меду

Некоторые считают, что холодильник является лучшим местом для хранения любых продуктов. Однако для меда слишком низкая температура также нежелательна.

При температуре около +4 градусов продукт может начать кристаллизоваться неравномерно. Из-за этого меняется его структура, а внешний вид может вызвать сомнения у потребителей.

Специалисты отмечают, что кристаллизация сама по себе не говорит о плохом качестве меда. Это естественный процесс, который зависит от сорта продукта и условий хранения.

Где лучше всего хранить мед в квартире

Оптимальным местом для банки с медом может стать темная кладовая или закрытый шкаф вдали от источников тепла.

Важно, чтобы рядом не находились плита, батареи и другие приборы, которые нагревают воздух. Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей.

В холодное время года мед допускается хранить на застекленном балконе, если там сохраняется стабильная температура и нет резких перепадов.

Потемнение или изменение консистенции не всегда опасны

При повышении температуры некоторые сорта меда могут немного размягчаться или становиться более жидкими. Это не означает, что продукт является подделкой или испорчен.

Если после изменения консистенции мед сохраняет приятный запах и вкус, его можно употреблять.

Однако постоянный нагрев и воздействие ультрафиолета способны разрушать содержащиеся в меде ферменты и снижать его полезные свойства.

Мед остается полезным только при умеренном употреблении

Специалисты также напоминают, что даже натуральный мед нельзя употреблять в больших количествах.

Несмотря на наличие полезных веществ, продукт содержит большое количество сахаров. Чрезмерное увлечение медом может повысить нагрузку на организм и негативно сказаться на здоровье.

Диетологи советуют относиться к меду как к сладости, которую важно употреблять умеренно, а не как к продукту, который можно есть без ограничений.