18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 11:56

Пчеловод объяснила, как правильно хранить мёд

Новости Мира 0 866

Неправильное место хранения способно повлиять на качество меда. Об этом aif.ru рассказала потомственный пасечник из Самарской области Татьяна Саенко, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Меду нужны темнота и стабильная температура

Мед не требует особых условий, однако при хранении важно соблюдать несколько правил. Специалисты рекомендуют держать продукт в сухом, темном месте, где нет резких перепадов температуры.

Согласно установленным требованиям, оптимальная температура для хранения меда не должна превышать +18 градусов Цельсия. При этом помещение не должно быть слишком жарким или холодным.

Одной из распространенных ошибок становится хранение меда на кухне. В летний период температура воздуха в этом помещении может подниматься до +25–30 градусов, что негативно влияет на продукт.

Почему холодильник может навредить меду

Некоторые считают, что холодильник является лучшим местом для хранения любых продуктов. Однако для меда слишком низкая температура также нежелательна.

При температуре около +4 градусов продукт может начать кристаллизоваться неравномерно. Из-за этого меняется его структура, а внешний вид может вызвать сомнения у потребителей.

Специалисты отмечают, что кристаллизация сама по себе не говорит о плохом качестве меда. Это естественный процесс, который зависит от сорта продукта и условий хранения.

Где лучше всего хранить мед в квартире

Оптимальным местом для банки с медом может стать темная кладовая или закрытый шкаф вдали от источников тепла.

Важно, чтобы рядом не находились плита, батареи и другие приборы, которые нагревают воздух. Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей.

В холодное время года мед допускается хранить на застекленном балконе, если там сохраняется стабильная температура и нет резких перепадов.

Потемнение или изменение консистенции не всегда опасны

При повышении температуры некоторые сорта меда могут немного размягчаться или становиться более жидкими. Это не означает, что продукт является подделкой или испорчен.

Если после изменения консистенции мед сохраняет приятный запах и вкус, его можно употреблять.

Однако постоянный нагрев и воздействие ультрафиолета способны разрушать содержащиеся в меде ферменты и снижать его полезные свойства.

Мед остается полезным только при умеренном употреблении

Специалисты также напоминают, что даже натуральный мед нельзя употреблять в больших количествах.

Несмотря на наличие полезных веществ, продукт содержит большое количество сахаров. Чрезмерное увлечение медом может повысить нагрузку на организм и негативно сказаться на здоровье.

Диетологи советуют относиться к меду как к сладости, которую важно употреблять умеренно, а не как к продукту, который можно есть без ограничений.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь