Wildberries объявил о новых льготах для продавцов

Продавцы Wildberries смогут пользоваться расчетными счетами в WB Банке без платы за обслуживание. Кроме того, кредитная организация отменила комиссии за ряд рублевых переводов, а новые условия будут действовать автоматически. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ), передает Lada.kz.

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Продавцам отменили плату за обслуживание счетов

Объединенная компания Wildberries и Russ (RWB) объявила о новых мерах поддержки предпринимателей, работающих на маркетплейсе. В рамках инициативы WB Банк полностью отменил ежемесячную плату за обслуживание расчетных счетов для продавцов.

Нововведение распространяется как на действующих клиентов банка, так и на предпринимателей, которые только планируют открыть счет и воспользоваться его услугами.

Какие переводы стали бесплатными

Как сообщили в компании, бесплатно будут выполняться все внутрибанковские переводы. Это касается как операций между юридическими лицами, так и переводов со счета индивидуального предпринимателя на личный счет физического лица.

Кроме того, банк отменил комиссию за рублевые переводы по России на счета индивидуальных предпринимателей, а также физических и юридических лиц, открытые в других российских банках.

Льготы подключаются автоматически

В RWB отметили, что предпринимателям не потребуется подавать дополнительные заявления или подключать специальные тарифы.

Для получения льгот достаточно быть зарегистрированным на портале продавцов Wildberries и иметь расчетный счет в WB Банке. После выполнения этих условий бесплатное обслуживание и переводы будут предоставляться автоматически.

Поддержка продавцов продолжается

Это уже не первая мера поддержки продавцов со стороны компании за последнее время. Ранее, 24 июля, Wildberries сообщил о предоставлении трехмесячной отсрочки по кредитным обязательствам для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на склады.

В рамках этой программы на три месяца были приостановлены выплаты как по основному долгу, так и по начисленным процентам, что позволило пострадавшим селлерам получить дополнительное время для восстановления бизнеса.