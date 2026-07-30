Мужчина выбросил женщину с балкона из-за отказа встречаться с ним

В Ставропольском крае суд вынес приговор мужчине, который выбросил свою знакомую с балкона после того, как она отказалась вступать с ним в отношения. Пострадавшая выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

Ссора во время застолья едва не закончилась трагедией

Инцидент произошел 12 января в городе Изобильном. По данным регионального управления Следственного комитета России, 47-летний мужчина и 59-летняя женщина вместе распивали спиртные напитки в квартире.

Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стало нежелание женщины начинать романтические отношения со своим знакомым.

Женщина выжила благодаря помощи врачей

Следствие установило, что в разгар конфликта мужчина вытолкнул женщину из открытого окна балкона второго этажа. Несмотря на падение с высоты, пострадавшая осталась жива. Ее жизнь удалось спасти благодаря оперативной медицинской помощи.

Какое наказание назначил суд

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство. На время расследования его заключили под стражу.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.