«Радиостанция Судного дня» подала признаки жизни после ночной атаки: эксперты следят за эфиром

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», возобновила вещание после нескольких дней тишины. В эфире прозвучало новое закодированное слово, смысл которого пока остается неизвестным, сообщает Lada.kz.

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Таинственный сигнал появился после паузы

Радиостанция УВБ-76 вновь активировалась спустя три дня после последнего сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает необычную активность станции.

Новый сигнал был зафиксирован в четверг, 30 июля, в 12:20 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «Дояропух». Каких-либо пояснений или расшифровки этого сообщения не приводилось.

До этого станция выходила на связь 27 июля. Тогда в эфир было передано другое загадочное слово — «Тиброхит».

Что известно о «Радиостанции Судного дня»

УВБ-76 работает с 1970-х годов. Большую часть времени станция передает характерный повторяющийся звуковой сигнал, из-за которого получила неофициальное название «Жужжалка».

Помимо этого, радиостанцию называют «Радиостанцией Судного дня». Такое название связано с предположениями о ее возможной роли в системе связи, созданной еще в период холодной войны.

По некоторым версиям, УВБ-76 может быть связана с военными коммуникационными системами, однако официальная информация о назначении станции остается ограниченной.

Активность станции вновь привлекла внимание

Интерес к УВБ-76 регулярно появляется в периоды международной напряженности. Западные СМИ ранее обращали внимание на то, что необычные сообщения станции нередко фиксируются во время крупных политических или военных событий.

Очередная активность радиостанции была отмечена на фоне массированного обстрела Украины в ночь на 30 июля.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате атаки российские войска использовали более 70 ракет, значительная часть которых, как утверждается, была баллистической, а также свыше 280 ударных беспилотников.

При этом прямой связи между активностью УВБ-76 и военными событиями официально не установлено.