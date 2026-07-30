Мир потерял одного из самых высоких людей: Сулейман Абдула Самед умер после осложнений инфекции

В Гане умер Сулейман Абдула Самед, которого называли одним из самых высоких людей мира. 33-летний мужчина скончался после осложнений, вызванных инфекцией ног и синдромом Марфана, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Би-би-си» .

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Мужчину госпитализировали из-за инфекции

Сулейман Абдула Самед был доставлен в больницу 27 июля после того, как у него появились осложнения из-за инфекции в язвах на ногах. Несмотря на лечение, врачи не смогли спасти мужчину.

По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, связанные с синдромом Марфана — редким генетическим заболеванием, которое повлияло на особенности его организма и стало причиной необычно длинных конечностей.

Рост Сулеймана Абдулы Самеда в конце 2022 года составлял 223 сантиметра. Благодаря своим физическим особенностям он стал известен далеко за пределами Ганы.

Лечение оказалось серьезным испытанием

Сообщается, что мужчине было сложно самостоятельно оплачивать медицинские расходы. Однако незадолго до смерти ему оказал помощь брат президента Ганы Джона Махамы — Ибрагим.

Медики отмечали, что пациент положительно реагировал на лечение и состояние начало улучшаться. Тем не менее болезнь дала серьезные осложнения, которые привели к трагическому исходу.

Самый высокий человек мира живет в Турции

Ранее внимание общественности привлек другой рекордсмен — гражданин Турции Султан Кесен, официально признанный самым высоким человеком в мире. Его рост составляет 251 сантиметр.

Кесен рассказывал, что начал активно расти в подростковом возрасте. Врачи пытались остановить этот процесс и в 15 лет провели ему операцию, однако полностью решить проблему не удалось.

Несмотря на огромный рост, мужчина признавался, что привык к своим особенностям, хотя они продолжают создавать бытовые трудности.

Ранее Султан Кесен был женат на женщине ростом 175 сантиметров, однако позже супруги развелись.