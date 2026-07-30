Павла Дурова внесли в список экстремистов и террористов в России

Основатель Telegram Павел Дуров включен в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Попадание в реестр влечет за собой ряд серьезных ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Росфинмониторинг обновил реестр

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая запись опубликована на официальном сайте ведомства.

В реестре указаны персональные данные предпринимателя: Павел Валерьевич Дуров, дата рождения — 10 октября 1984 года, место рождения — Ленинград.

Какие ограничения действуют для включенных в перечень

Российское законодательство предусматривает ряд ограничений для физических и юридических лиц, включенных в перечень экстремистов и террористов.

В частности, им запрещается взаимодействовать со средствами массовой информации, распространять информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг. Исключение составляют операции, связанные с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением причиненного ущерба.

На момент публикации Росфинмониторинг не привел дополнительных комментариев относительно причин включения Павла Дурова в данный перечень.