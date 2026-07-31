18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 19:36

Неизвестный американец выиграл в лотерею $800 миллионов: что известно о рекордном джекпоте

Новости Мира 0 863

В американском штате Флорида продан билет, который принес своему владельцу джекпот Mega Millions в размере 800 миллионов долларов. Это крупнейший выигрыш в лотерее с начала 2026 года и один из самых больших за всю историю розыгрышей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Белта.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Во Флориде разыграли один из крупнейших джекпотов

В США определился обладатель рекордного для нынешнего года выигрыша в лотерее Mega Millions. Счастливый билет был приобретен во Флориде и принес владельцу джекпот в размере 800 миллионов долларов. По данным организаторов, это десятый по величине выигрыш за всю историю Mega Millions и самый крупный с начала 2026 года.

Имя победителя пока не раскрывается. Согласно правилам лотереи, он сможет выбрать один из двух вариантов получения выигрыша: оформить ежегодные выплаты полной суммы или получить деньги единовременно.

Сколько денег получит победитель

Если обладатель счастливого билета предпочтет разовую выплату, то ее размер составит 344,2 миллиона долларов до уплаты налогов. Именно этот вариант традиционно выбирает большинство победителей крупных американских лотерей.

После обязательного федерального налогообложения сумма уменьшится примерно до 261,6 миллиона долларов.

Флорида уже не впервые становится местом рекордного выигрыша

Нынешний джекпот уступает абсолютному рекорду Mega Millions, установленному в августе 2023 года. Тогда билет, также проданный во Флориде, принес победителю 1,62 миллиарда долларов — крупнейший выигрыш в истории этой лотереи.

Таким образом, Флорида вновь стала штатом, где был продан билет с одним из крупнейших лотерейных выигрышей в истории США.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь