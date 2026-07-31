Неизвестный американец выиграл в лотерею $800 миллионов: что известно о рекордном джекпоте

В американском штате Флорида продан билет, который принес своему владельцу джекпот Mega Millions в размере 800 миллионов долларов. Это крупнейший выигрыш в лотерее с начала 2026 года и один из самых больших за всю историю розыгрышей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Белта .

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Во Флориде разыграли один из крупнейших джекпотов

В США определился обладатель рекордного для нынешнего года выигрыша в лотерее Mega Millions. Счастливый билет был приобретен во Флориде и принес владельцу джекпот в размере 800 миллионов долларов. По данным организаторов, это десятый по величине выигрыш за всю историю Mega Millions и самый крупный с начала 2026 года.

Имя победителя пока не раскрывается. Согласно правилам лотереи, он сможет выбрать один из двух вариантов получения выигрыша: оформить ежегодные выплаты полной суммы или получить деньги единовременно.

Сколько денег получит победитель

Если обладатель счастливого билета предпочтет разовую выплату, то ее размер составит 344,2 миллиона долларов до уплаты налогов. Именно этот вариант традиционно выбирает большинство победителей крупных американских лотерей.

После обязательного федерального налогообложения сумма уменьшится примерно до 261,6 миллиона долларов.

Флорида уже не впервые становится местом рекордного выигрыша

Нынешний джекпот уступает абсолютному рекорду Mega Millions, установленному в августе 2023 года. Тогда билет, также проданный во Флориде, принес победителю 1,62 миллиарда долларов — крупнейший выигрыш в истории этой лотереи.

Таким образом, Флорида вновь стала штатом, где был продан билет с одним из крупнейших лотерейных выигрышей в истории США.