Запрет на экспорт бензина из России продлен до 2027 года

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильности внутреннего топливного рынка. При этом ограничения на экспорт отдельных видов топлива для производителей будут действовать в более короткие сроки, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Ограничения продлили еще на полгода

Правительство России приняло решение продлить полный запрет на экспорт бензина. Согласно подписанному постановлению, новые ограничения вступят в силу с 1 августа 2026 года и будут действовать до 31 января 2027 года.

Как пояснили российские власти, мера направлена на сохранение стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива и обеспечение достаточного предложения для потребителей внутри страны.

Для части топлива действуют другие сроки

Помимо бензина, документ предусматривает ограничения на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Однако для производителей этих видов продукции запрет будет действовать только до 1 сентября 2026 года.

Таким образом, более продолжительные ограничения распространяются именно на экспорт бензина, тогда как для других видов топлива предусмотрен сокращенный срок действия запрета.

Предусмотрены исключения

Несмотря на введенные ограничения, постановление сохраняет ряд исключений. В частности, вывоз топлива допускается в рамках международных межправительственных соглашений.

Кроме того, экспорт разрешен для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, если соответствующее решение принято правительством России.