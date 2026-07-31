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31.07.2026, 06:56

Россия впервые нанесла удар по заводу американской оборонной компании на Украине — СМИ

Новости Мира 0 872

Российские войска впервые атаковали предприятие американской оборонной компании на территории Украины. Об этом сообщает британская газета The Guardian, уточняя, что удар пришелся по заводу в Киеве, где производились ударные беспилотники, сообщает Lada.kz. 

Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

По информации британского издания The Guardian, российские войска впервые нанесли удар по предприятию американской оборонной компании, расположенному на территории Украины.

Как утверждает газета, целью стал завод Terminal Autonomy в Киеве. На предприятии выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. По данным издания, эти дроны оснащены системой наведения, позволяющей продолжать выполнение задачи даже при потере связи с оператором или воздействии средств радиоэлектронной борьбы.

Массированный удар по Украине

В ночь на 30 июля Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по Киеву, Львову и ряду других регионов Украины.

Согласно сообщению Министерства обороны России, объектами атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза, которые, по данным ведомства, перевозили вооружение.

Украинские власти, в свою очередь, сообщили о возникновении пожаров после ударов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе атаки были использованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

В Госдуме объяснили цели ударов

После массированной атаки член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что удары стали частью заранее спланированной операции, направленной на нарушение логистических цепочек и уничтожение объектов, связанных с производством вооружений для Вооруженных сил Украины.

По его словам, Россия стремится максимально ограничить возможности морской логистики Украины, чтобы затруднить поставки западного вооружения. Кроме того, депутат заявил, что удары наносились по объектам оборонной промышленности в глубине территории страны, включая места производства вооружений, в том числе ракет «Фламинго».

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