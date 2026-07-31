После атак на Wildberries в Украине назвали новую потенциальную цель для беспилотников

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после серии атак на логистические объекты Wildberries следующей возможной целью ударов может стать инфраструктура маркетплейса Ozon. По его словам, подобные действия направлены на создание максимальных неудобств для жителей России, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

В Украине сделали заявление о возможных новых ударах

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по объектам российской логистической инфраструктуры. По его утверждению, после атак на склады Wildberries под угрозой может оказаться еще один крупный маркетплейс — Ozon.

По словам журналиста, удары по объектам Wildberries, которые произошли в июле, стали для многих россиян свидетельством того, что последствия войны ощущаются уже не только в приграничных регионах, но и в глубине страны.

Что сказал Дмитрий Гордон

Во время своего выступления Гордон заявил, что, по его мнению, вслед за Wildberries или одновременно с ним объектами ударов могут стать логистические мощности Ozon. Он также выразил мнение, что подобные атаки должны усилить давление на российское общество и подтолкнуть граждан требовать прекращения войны.

Данное заявление отражает личную позицию журналиста и не является официальным сообщением украинских властей или подтверждением планов Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаках на Wildberries

Серия массированных атак беспилотников на логистические центры Wildberries началась 18 июля 2026 года. Под удары попали более десяти объектов компании в различных регионах России, включая Электросталь, а также Тамбовскую и Пензенскую области.

В результате атак и возникших после них пожаров, по официальным сообщениям, есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, были уничтожены товары тысяч предпринимателей, а самой компании пришлось перестраивать логистические цепочки для продолжения работы.