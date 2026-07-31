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31.07.2026, 08:03

Легендарный покоритель Эвереста пропал после схода лавины: вместе с ним исчезла группа альпинистов

Новости Мира 0 989

Международная группа из десяти альпинистов во главе со знаменитым непальским покорителем восьмитысячников Нирмалом Пурджей считается пропавшей без вести после схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Связь с экспедицией оборвалась, спасатели готовят поисково-спасательную операцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на BBC.

Нирмал Пурджа на вершине Эвереста
Нирмал Пурджа на вершине Эвереста

Лавина накрыла экспедицию

На одном из самых высоких и сложных для восхождения пиков мира — Броуд-Пике — произошла чрезвычайная ситуация. По данным пакистанских альпинистских властей, около полудня в четверг на высоте восьмитысячника сошла лавина.

После происшествия международная группа из десяти человек перестала выходить на связь. В настоящее время все участники экспедиции считаются пропавшими без вести.

Кто входил в состав группы

Экспедицию возглавлял всемирно известный альпинист Нирмал Пурджа — уроженец Непала и бывший военнослужащий британской Королевской морской пехоты.

По имеющимся данным, вместе с ним в составе группы находились:

  • гражданин США;
  • гражданин Китая;
  • альпинист из Омана;
  • пять граждан Непала.

Спасатели ждут подходящей погоды

Вице-президент Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри сообщил, что спасательные службы координируют действия с властями и рассчитывают направить к месту происшествия вертолет утром в пятницу по местному времени, если позволят погодные условия.

В Альпийском клубе Пакистана заявили, что поддерживают постоянную связь с государственными структурами, чтобы как можно быстрее задействовать все доступные силы и средства для поиска пропавших.

Организация также выразила надежду на благополучное спасение участников экспедиции и поддержку их семьям.

Чем известен Нирмал Пурджа

Нирмал Пурджа считается одним из самых известных альпинистов современности. Всемирную известность он получил в 2019 году, когда установил рекорд, покорив все 14 горных вершин мира высотой более 8 000 метров всего за шесть с небольшим месяцев.

До начала профессиональной карьеры в альпинизме Пурджа служил в британской армии, а затем в подразделении Королевской морской пехоты. Его увлечение горами началось в 2012 году во время похода к базовому лагерю Эвереста. Тогда он неожиданно решил не останавливаться на треккинге и совершил полноценное восхождение на вершину.

Броуд-Пик высотой 8 047 метров расположен в горной системе Каракорум и считается двенадцатой по высоте вершиной мира, а также одной из самых сложных для альпинистских экспедиций.

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