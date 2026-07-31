Мужчина обезглавил невестку и повесил ее голову на дерево из-за поздно поданной еды

В индийском штате Бихар бытовой конфликт закончился жестоким убийством. По данным местных СМИ, мужчина напал на свою невестку с топором после ссоры, возникшей из-за поздно поданной еды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.
Трагедия произошла в деревне Имадпур, расположенной в штате Бихар на востоке Индии. Жертвой стала 25-летняя Аншу Деви — супруга местного жителя Дхармендры Кумара.
По информации Times of India, в момент происшествия женщина находилась дома одна. Остальные члены семьи в это время работали на рисовых полях.
Как сообщается, младший брат мужа погибшей Кунал Кумар вернулся домой раньше остальных и попросил приготовить и подать ему еду. Между родственниками возникла ссора, после чего мужчина схватил топор и смертельно ранил женщину.
По версии следствия, после нападения подозреваемый вынес останки погибшей из дома и повесил голову на баньяновое дерево, расположенное рядом с жилищем.
О произошедшем стало известно после того, как страшную находку заметили проходившие мимо жители деревни. Они самостоятельно задержали предполагаемого преступника и передали его прибывшим сотрудникам полиции.
Правоохранители изъяли орудие преступления. Подозреваемый находится под стражей, по факту убийства проводится расследование.
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