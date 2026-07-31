Мужчина обезглавил невестку и повесил ее голову на дерево из-за поздно поданной еды

В индийском штате Бихар бытовой конфликт закончился жестоким убийством. По данным местных СМИ, мужчина напал на свою невестку с топором после ссоры, возникшей из-за поздно поданной еды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az .

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семейная ссора закончилась убийством

Трагедия произошла в деревне Имадпур, расположенной в штате Бихар на востоке Индии. Жертвой стала 25-летняя Аншу Деви — супруга местного жителя Дхармендры Кумара.

По информации Times of India, в момент происшествия женщина находилась дома одна. Остальные члены семьи в это время работали на рисовых полях.

Конфликт вспыхнул из-за еды

Как сообщается, младший брат мужа погибшей Кунал Кумар вернулся домой раньше остальных и попросил приготовить и подать ему еду. Между родственниками возникла ссора, после чего мужчина схватил топор и смертельно ранил женщину.

По версии следствия, после нападения подозреваемый вынес останки погибшей из дома и повесил голову на баньяновое дерево, расположенное рядом с жилищем.

Подозреваемого задержали местные жители

О произошедшем стало известно после того, как страшную находку заметили проходившие мимо жители деревни. Они самостоятельно задержали предполагаемого преступника и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

Правоохранители изъяли орудие преступления. Подозреваемый находится под стражей, по факту убийства проводится расследование.