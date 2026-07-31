«Минералка, креветки и сон до обеда: хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия

31-летняя кошка Милли из Великобритании может стать одной из самых возрастных кошек в мире. Ее хозяин считает, что прожить такой долгий срок питомцу помогли особый уход, спокойный образ жизни и необычная привычка — пить только минеральную воду, сообщает Lada.kz.

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Кошке исполнился 31 год

71-летний житель Великобритании Лесли Гринхоу рассказал о своей необычной питомице в интервью изданию Manchester Evening News. По словам мужчины, его кошке по кличке Милли сейчас 31 год.

Хозяин уверен, что возраст животного является настоящим достижением. Если переводить кошачьи годы в человеческий возраст, Милли примерно соответствует человеку, которому около 146 лет.

«Милли около 146 лет по человеческим меркам — мне кажется, это говорит само за себя. Представьте, каково быть 146-летним. Я не могу себе этого вообразить», — отметил Гринхоу.

Главный секрет — минеральная вода и спокойная жизнь

По словам владельца, у Милли есть несколько необычных привычек, которые, как он считает, могли повлиять на ее долголетие.

Кошка пьет только минеральную воду, любит поспать и обычно не просыпается раньше полудня. Кроме того, хозяин старается баловать ее любимыми блюдами — креветками и лососем.

Также важную роль, по мнению мужчины, играет постоянная забота и внимание. Милли часто проводит время рядом с хозяином, лежа у него на коленях или отдыхая вместе с ним на диване.

Питомец помог пережить тяжелую утрату

Лесли рассказал, что кошку в семью когда-то принесла его супруга Паула. В 2020 году женщина умерла, и потеря стала тяжелым испытанием для обоих.

После смерти хозяйки Милли, по словам мужчины, практически перестала есть и долго переживала случившееся. Кошка часто сидела рядом с ним, помогая пережить сложный период.

Гринхоу считает, что его жена была бы счастлива узнать, что их любимый питомец стал настоящим долгожителем.

Мечта попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Хозяин Милли надеется, что его кошка сможет официально попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая в мире.

Однако он признает, что сделать это будет непросто. У мужчины нет официальных документов, которые могли бы подтвердить точную дату рождения кошки.

Несмотря на это, Лесли уверен: возраст Милли уже сам по себе является удивительным достижением, а ее история показывает, насколько сильной может быть связь между человеком и домашним животным.