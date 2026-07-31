Не шар, а «картофелина»: NASA раскрыло, как на самом деле выглядит Земля (видео)

NASA показало новую модель формы Земли, которая сильно отличается от привычного изображения глобуса. На научной визуализации наша планета выглядит не как идеальный шар, а как неровный объект с выпуклостями и впадинами, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

NASA показало необычную форму Земли

Американское космическое агентство NASA представило визуализацию геоида — научной модели, которая отображает форму Земли с учетом особенностей ее гравитационного поля.

На опубликованном видео в социальной сети X планета выглядит скорее как бугристая «картофелина», чем как привычный круглый шар. Однако ученые уточняют: это изображение не является настоящей физической формой поверхности Земли.

Что такое геоид и почему Земля выглядит неровной

Геоид показывает, какой была бы поверхность мирового океана, если бы на нее действовала только сила гравитации. При этом не учитываются такие факторы, как приливы, морские течения и ветер.

Неравномерность формы связана с тем, что внутри Земли распределение массы неодинаково. В одних районах находятся более плотные породы и участки с повышенной концентрацией вещества, которые создают более сильное гравитационное притяжение.

Из-за этого появляются своеобразные гравитационные «холмы» — области, где уровень геоида выше.

В местах с меньшей плотностью вещества формируются гравитационные «долины», где сила притяжения немного слабее.

NASA увеличило изменения в 10 тысяч раз

В реальности эти отклонения от идеальной формы Земли очень малы. Разница составляет всего несколько десятков метров и не может быть замечена человеком без специальных приборов.

Чтобы сделать особенности гравитационного поля видимыми, специалисты NASA усилили масштаб изменений в 10 000 раз. Благодаря этому ученые смогли наглядно показать скрытые особенности нашей планеты.

Самая высокая точка гравитационного поля находится возле Исландии

Исследование геоида помогло ученым определить особенности распределения массы внутри Земли. Согласно полученной модели, самая высокая точка гравитационного поля планеты расположена в районе Исландии.

Такие данные используются не только для изучения строения Земли, но и в современных навигационных системах, спутниковых измерениях и исследованиях мирового океана.