Назван простой способ сварить рассыпчатый рис любого сорта без промывания

Многие уверены, что для рассыпчатого риса его обязательно нужно промывать. Однако добиться идеального результата можно и без этой процедуры — если соблюдать правильные пропорции воды и время приготовления, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Как приготовить рассыпчатый рис без промывания

Рассыпчатый рис нередко превращается в липкую массу даже у опытных хозяек. Причина чаще всего кроется не в качестве крупы, а в нарушении технологии приготовления.

По словам специалистов, ключевую роль играют точное соотношение воды и риса, время варки и обязательный отдых блюда после снятия с огня. Именно эти факторы позволяют получить отдельные, хорошо проваренные зёрна независимо от сорта.

Какие пропорции считаются оптимальными

Метод подходит для большинства популярных видов риса — длиннозёрного, круглозёрного, пропаренного и даже дикого.

Рекомендуется использовать следующие пропорции:

для длиннозёрного риса — 1 часть риса на 1,5 части воды ;

; для круглозёрного и пропаренного — 1 часть риса на 2 части воды.

Эксперты отмечают, что превышать количество воды не стоит, поскольку именно избыток жидкости чаще всего делает гарнир липким.

Как правильно варить рис

Технология приготовления состоит из нескольких простых этапов.

Рис помещают в кастрюлю с толстым дном и сразу заливают холодной водой. Промывать крупу в этом случае не требуется.

После этого кастрюлю ставят на сильный огонь и доводят воду до кипения. Затем нагрев уменьшают до минимума, плотно закрывают крышку и варят рис 12–15 минут. Важно не открывать крышку до окончания приготовления.

Когда время выйдет, кастрюлю снимают с плиты и оставляют ещё на 10–15 минут, не снимая крышку. За это время оставшаяся влага равномерно распределяется внутри зёрен.

Перед подачей рис рекомендуется аккуратно разрыхлить вилкой.

Почему этот способ работает

Во время приготовления поверхность риса выделяет крахмал. Если воды слишком много или крышку постоянно открывают, зёрна начинают вариться в густой крахмальной среде и слипаются между собой.

При точном соблюдении пропорций рис впитывает ровно столько влаги, сколько необходимо. Дополнительный отдых после варки позволяет завершить процесс приготовления естественным образом, благодаря чему гарнир получается воздушным и рассыпчатым.

Ответы на популярные вопросы

Подходит ли этот способ для риса для суши

Нет. Для приготовления суши используют другую технологию. Такой рис специально делают более липким, поэтому его промывают до прозрачной воды и варят примерно в пропорции 1:1,1.

Что делать, если рис всё же слипся

Чаще всего причиной становится избыток воды или слишком длительная варка. В следующий раз рекомендуется уменьшить количество жидкости примерно на 10–15%. Если же рис уже переварен, его можно использовать для приготовления запеканок, супов или других блюд.

Нужно ли добавлять масло

Добавление масла не является обязательным. Оно способно немного улучшить вкус и слегка уменьшить слипание, однако решающее значение имеют именно пропорции воды и соблюдение технологии приготовления. Если масло всё же используется, достаточно добавить около одной столовой ложки на стакан риса перед началом варки.

Таким образом, главным секретом рассыпчатого риса оказывается вовсе не промывание, а точное соблюдение пропорций, времени приготовления и небольшого отдыха после варки. Именно эти простые правила позволяют получать удачный гарнир практически из любого сорта риса.