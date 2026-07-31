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31.07.2026, 14:02

Названы помолвочные кольца, которые стали главным трендом года

Новости Мира 0 608

Классические помолвочные кольца с круглыми бриллиантами по-прежнему остаются самыми востребованными. Однако все больше будущих молодоженов обращают внимание на необычные формы огранки и украшения с цветными драгоценными камнями, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Классическая круглая огранка сохраняет лидерство

Эксперты бренда ALROSA Diamonds рассказали, что главным трендом на рынке помолвочных колец остается круглая огранка бриллианта. По их словам, именно она считается универсальной классикой, которая не теряет популярности независимо от модных тенденций.

Специалисты отмечают, что круглая огранка наиболее полно раскрывает красоту так называемой Russian Cut — русской школы огранки, известной во всем мире благодаря высокой точности исполнения и способности обеспечивать максимальное сияние камня. Именно поэтому солитер с круглым бриллиантом по-прежнему остается одним из самых узнаваемых символов любви и предложения руки и сердца.

Необычные формы набирают популярность

Вместе с тем специалисты фиксируют растущий интерес к бриллиантам фантазийной огранки. Все чаще покупатели выбирают кольца с камнями формы «груша», «сердце», «принцесса» и «ашер».

По мнению экспертов, такие варианты помогают подчеркнуть индивидуальность пары и делают помолвочное украшение более оригинальным и запоминающимся.

Цветные драгоценные камни становятся новым трендом

Еще одной заметной тенденцией стали помолвочные кольца с бриллиантами редкого оттенка fancy yellow. Кроме того, растет спрос на модели, в которых классические бесцветные бриллианты сочетаются с драгоценными камнями насыщенных цветов.

Особой популярностью пользуются комбинации с изумрудами и сапфирами, позволяющие придать украшению более выразительный и современный вид.

Индивидуальность выходит на первый план

Эксперты также отмечают, что традиционные ювелирные решения все чаще получают современную интерпретацию. Покупатели проявляют интерес к многослойным композициям, необычным цветовым сочетаниям и персонализированному дизайну.

По словам специалистов, такой подход позволяет превратить помолвочное кольцо не только в украшение, но и в символ личной истории пары, сохранив воспоминания о важном моменте начала совместной жизни.

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