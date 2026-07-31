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31.07.2026, 15:27

Назван самый опасный алкоголь в летнюю жару: многие считают его безобидным

Новости Мира 0 752

Холодное пиво, сидр и сладкие коктейли многие считают лучшим способом освежиться в жару. Однако, по словам врача-психиатра и нарколога, именно такие напитки способны быстрее других привести к обезвоживанию, перегреву организма и ухудшению самочувствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Пиво и коктейли создают ложное чувство безопасности

В летний период многие предпочитают отказаться от крепкого алкоголя в пользу пива, сидра или сладких коктейлей, считая их более безопасными. Однако психиатр и нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский предупреждает, что именно такие напитки могут представлять наибольшую опасность для организма.

По словам специалиста, охлажденный алкоголь лишь создает ощущение свежести, но не помогает утолить жажду. Напротив, спиртное усиливает потерю жидкости, ускоряя развитие обезвоживания.

«Холодный напиток создает ощущение свежести, но жажду он не утоляет. Наоборот, алкоголь усиливает потерю жидкости. Это одна из самых опасных ловушек», — отметил врач.

Почему алкоголь особенно опасен в жару

Во время высокой температуры организм и без того испытывает серьезную нагрузку. Из-за жары расширяются кровеносные сосуды, человек активно потеет и теряет большое количество жидкости. Алкоголь дополнительно усиливает эти процессы.

В результате обезвоживание развивается значительно быстрее, кровь становится более вязкой, а сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой.

«Летом организм одновременно борется и с высокой температурой, и с токсическим действием алкоголя. Это двойная нагрузка», — пояснил Рудковский.

Сладкие коктейли позволяют выпить больше незаметно

Отдельную опасность, по словам специалиста, представляют сладкие алкогольные коктейли. Благодаря сахару и ароматическим добавкам вкус спиртного становится менее выраженным, поэтому человек может не заметить, сколько алкоголя уже употребил.

Как отметил врач, именно ощущение легкости нередко приводит к тому, что объем выпитого оказывается значительно больше, чем если бы речь шла о крепких напитках.

«Если напиток сладкий и кажется легким, возникает ложное ощущение безопасности. Некоторые люди успевают выпить объем, который никогда бы не употребили в виде крепких напитков», — подчеркнул эксперт.

Алкоголь усиливает риск перегрева

Еще одним фактором риска становится воздействие солнца. Алкоголь снижает способность человека объективно оценивать свое состояние, поэтому первые признаки перегрева и ухудшения самочувствия могут остаться незамеченными.

Врач предупреждает, что люди нередко списывают слабость, головокружение и недомогание исключительно на жару, хотя в действительности одновременно развиваются перегрев и алкогольная интоксикация, которые взаимно усиливают негативное воздействие на организм.

Кто находится в группе повышенного риска

Особенно осторожными в жаркую погоду следует быть людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, а также пожилым. Однако специалист подчеркивает, что даже молодые и здоровые люди не застрахованы от опасных последствий, если долго находятся под солнцем и употребляют алкоголь.

Как снизить риск

Чтобы избежать опасных последствий, врач рекомендует не использовать алкоголь для утоления жажды, регулярно пить обычную воду, не употреблять спиртное под палящим солнцем и не оставаться долго на жаре после застолья.

Если алкоголь начинает действовать быстрее обычного, лучше отказаться от следующей порции, перейти в прохладное место и восполнить потерю жидкости.

По словам Антона Рудковского, самая большая опасность заключается именно в тех напитках, которые люди перестают воспринимать как алкоголь. Именно поэтому холодное пиво, сидр или сладкие коктейли летом могут оказаться значительно опаснее, чем принято считать.

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