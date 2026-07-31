49 тысяч мигрантов за сутки и 19 погибших: Испания ввела армию после прорыва границы

Испания столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом в Сеуте после массовой попытки пересечения границы со стороны Марокко. За сутки в испанский анклав пытались попасть около 49 тысяч человек, десятки людей погибли, а власти были вынуждены привлечь армию для контроля ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Fabian Bimmer/Reuters

Массовый прорыв через границу

Испанские власти приняли решение направить военных в Сеуту после беспрецедентного наплыва мигрантов, пытавшихся попасть на территорию страны через границу с Марокко.

Сеута — испанский автономный город на северном побережье Африки. Он окружен территорией Марокко и фактически является одним из немногих сухопутных маршрутов, через которые мигранты пытаются попасть в Европейский союз.

По данным департамента национальной безопасности Испании, за последние сутки границу между Марокко и Сеутой пересекли или попытались пересечь около 49 тысяч человек.

Среди них были выходцы из Марокко, Алжира и стран к югу от Сахары. Многие пытались преодолеть заграждения, другие направлялись к берегу и пытались попасть в город морским путем — на надувных матрасах, кругах и небольших лодках.

Погибшие и переполненные центры размещения

По данным испанских СМИ, во время попыток переправиться через море погибли как минимум 19 человек. Их тела были обнаружены в прибрежной зоне.

Ситуация в самом городе также быстро вышла из-под контроля. В центре временного размещения иностранцев CETI уже не осталось свободных мест: при рассчитанных на 512 человек помещениях туда ожидали распределения около 400 новых прибывших.

Рядом с центром появился стихийный лагерь. Представители силовых структур Сеуты назвали происходящее «абсолютным хаосом» и заявили о серьезных проблемах с обеспечением безопасности границы.

Кроме того, во время беспорядков произошли столкновения с марокканскими силовиками. Сообщалось о поджоге автобуса и нескольких автомобилей.

Испания отправила армию

Правительство Испании заявило, что вооруженные силы будут помогать Гражданской гвардии контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность в городе.

В Сеуту прибыли министр внутренних дел страны и премьер-министр Педро Санчес. Глава правительства пообещал сотрудничать с марокканскими властями, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал объявить режим чрезвычайной ситуации, назвав происходящее гуманитарным кризисом.

Однако испанские власти отказались вводить такой режим, объяснив, что действующее законодательство не предусматривает его применение в случае миграционного кризиса.

После попытки массового прорыва также был закрыт пограничный переход Бени-Энзар между Марокко и испанским городом Мелилья.

Почему мигранты массово направились в Сеуту

Одной из причин резкого увеличения числа желающих попасть в Испанию называют решение Верховного суда страны от 8 июля.

Суд запретил немедленное выдворение нелегальных мигрантов из Сеуты и Мелильи. Теперь каждый человек, пересекший границу, должен получить возможность подать заявление на убежище.

Испанское МВД считает, что это решение стало сигналом для организаторов нелегальной миграции. Через социальные сети распространялись сообщения о том, что попасть в Евросоюз стало проще, а депортация теперь практически невозможна.

Марокканские власти также заявили, что за массовым движением людей могут стоять преступные группировки, занимающиеся незаконной перевозкой мигрантов.

Дополнительным фактором стала программа легализации около 500 тысяч иностранцев, которые уже находятся в Испании без документов. Однако она касается только тех, кто проживал в стране до 1 января 2026 года.

Кризис вызвал спор внутри Евросоюза

Ситуация в Сеуте стала причиной серьезных разногласий между странами ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим рассматривает дополнительные меры для защиты своих границ. Итальянские власти допустили возможность восстановления контроля на границе с Испанией и даже обсуждение вопроса о временном ограничении действия Шенгенских правил.

Глава МИД Италии Антонио Таяни обвинил испанское правительство в создании условий, которые могут стимулировать нелегальную миграцию.

В ответ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал такие заявления неуместными и заявил, что Мадрид ожидает от партнеров по ЕС «европейской солидарности».

После дипломатического конфликта испанский МИД вызвал посла Италии для объяснений.

Реакция других стран и известных людей

К ситуации подключились и другие европейские политики. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Испания не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны.

По ее словам, страны, которые не выполняют обязательства по контролю границ, не должны игнорировать проблему.

Свое мнение высказал и предприниматель Илон Маск. Он сравнил миграционный кризис в Сеуте с сюжетом фильма «Война миров Z» и заявил, что миграционная политика Испании может привести к серьезным последствиям.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также прокомментировал ситуацию, сравнив происходящее с историческими событиями времен падения Римской империи.