Врачи забили тревогу из-за моды пить шампанское по утрам

Бокал шампанского за завтраком все чаще воспринимается как символ красивой жизни благодаря социальным сетям. Однако специалисты предупреждают: опасность заключается не в самом напитке, а в том, какую роль алкоголь начинает играть в жизни человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Шампанское по утрам: где проходит граница

В последние годы социальные сети активно популяризируют образ беззаботной и роскошной жизни, неотъемлемой частью которой нередко становится бокал игристого вина за завтраком. Однако, как отмечает главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева, подобная привычка далеко не всегда безобидна.

По словам специалиста, если человек во время отпуска или праздника однажды позволяет себе выпить бокал шампанского утром, это само по себе не свидетельствует о формировании зависимости. Насторожиться стоит тогда, когда алкоголь превращается в обязательную составляющую хорошего начала дня.

Почему соцсети создают ложное ощущение нормы

Как поясняет врач, главная проблема заключается не в том, что пользователи регулярно видят фотографии или видеоролики с шампанским. Гораздо опаснее то, что подобный контент постепенно формирует ощущение нормальности такого поведения.

Когда человек ежедневно сталкивается с привлекательными изображениями алкоголя в красивой обстановке, мозг начинает воспринимать подобный сценарий как естественную часть повседневной жизни. В результате грань между праздничными событиями и обычными буднями постепенно стирается.

Важно не количество, а причина

Марина Алексеева подчеркивает, что гораздо важнее не объем выпитого, а мотив, который побуждает человека взять бокал.

Если алкоголь употребляется по случаю праздника или особого события, это одна ситуация. Однако если спиртное становится способом снять тревогу, расслабиться, улучшить настроение или сделать утро приятнее, это уже может говорить о формировании нездоровой модели поведения.

Когда алкоголь становится эмоциональной опорой

По словам нарколога, одним из первых тревожных сигналов считается изменение функции алкоголя в жизни человека.

Пока спиртное остается атрибутом редких торжеств, риск развития зависимости сравнительно невысок. Но если алкоголь начинает выполнять роль эмоционального помощника, постепенно вырабатывается новая привычка.

Специалист объясняет, что человеческий мозг быстро запоминает простые способы получения удовольствия. Со временем он начинает предлагать уже знакомое решение: если хочется почувствовать себя лучше, возникает желание снова выпить.

Зависимость развивается постепенно

Врач обращает внимание, что алкогольная зависимость редко начинается с тяжелого злоупотребления.

Чаще всего процесс развивается незаметно. Сначала спиртное сопровождает отдых или отпуск, затем появляется по выходным, а позже становится привычной частью домашних завтраков или других повседневных ритуалов.

Именно поэтому фраза «это всего один бокал» может быть обманчивой. По словам специалиста, человек может не заметить момента, когда алкоголь начинает появляться в ситуациях, где раньше был совершенно не нужен.

Как понять, есть ли повод для беспокойства

Еще одним тревожным фактором врач называет эмоциональную привязанность к самому ритуалу употребления алкоголя. Красивый бокал, уютный ресторан, вид на море или завтрак на террасе со временем могут начать ассоциироваться исключительно с обязательным присутствием спиртного.

Чтобы оценить ситуацию объективно, специалист рекомендует мысленно представить тот же отдых или завтрак без алкоголя. Если удовольствие от момента сохраняется, причин для тревоги, скорее всего, нет. Если же настроение напрямую зависит от наличия спиртного, стоит задуматься о своих привычках.