Убийство россиян в Таиланде оказалось лишь частью кошмарной истории: найдены еще три тела

Расследование убийства брата и сестры из Тюмени в Таиланде получило неожиданное продолжение. В месте, где подозреваемые указали тайное захоронение россиян, полицейские обнаружили еще три тела. По предварительным данным, погибшие могли стать случайными свидетелями преступления, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram-канал «Baza»

На месте захоронения нашли еще три тела

В Таиланде полицейские проверили показания двух задержанных по делу об убийстве 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы из Тюмени. Подозреваемые привели следователей к месту, где, по их словам, были тайно захоронены тела молодых россиян.

Во время осмотра территории правоохранители обнаружили не только останки брата и сестры, но и еще три тела. Как сообщает Telegram-канал Baza, предварительно установлено, что погибшие могли быть членами одной семьи. Следствие рассматривает версию, согласно которой эти люди стали свидетелями убийства россиян.

Исчезновение россиян

О пропаже Романа и Дианы стало известно 27 июля. По данным следствия, утром 26 июля брат и сестра уехали из дома на мотоцикле. Спустя некоторое время на телефон их матери с номера дочери пришло сообщение с единственным словом — «Urgent!» («Срочно!»). После этого связь с молодыми людьми оборвалась.

К поискам были привлечены более 200 человек, включая сотрудников тайской полиции и проживающих в стране россиян.

Подозреваемые признались в преступлении

По подозрению в убийстве задержаны двое граждан Таиланда — 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные под прозвищами Понг и Тхонг.

По информации следствия, мужчины признались, что после убийства вывезли тела россиян с места преступления и тайно захоронили их в безлюдном лесном районе. Сейчас тайские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели еще трех найденных человек и выясняют, связаны ли все обнаруженные тела с одним уголовным делом.