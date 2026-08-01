18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.59
544.68
5.94
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.07.2026, 19:53

Убийство россиян в Таиланде оказалось лишь частью кошмарной истории: найдены еще три тела

Новости Мира 0 893

Расследование убийства брата и сестры из Тюмени в Таиланде получило неожиданное продолжение. В месте, где подозреваемые указали тайное захоронение россиян, полицейские обнаружили еще три тела. По предварительным данным, погибшие могли стать случайными свидетелями преступления, сообщает Lada.kz. 

Фото: Telegram-канал «Baza»
Фото: Telegram-канал «Baza»

На месте захоронения нашли еще три тела

В Таиланде полицейские проверили показания двух задержанных по делу об убийстве 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы из Тюмени. Подозреваемые привели следователей к месту, где, по их словам, были тайно захоронены тела молодых россиян.

Во время осмотра территории правоохранители обнаружили не только останки брата и сестры, но и еще три тела. Как сообщает Telegram-канал Baza, предварительно установлено, что погибшие могли быть членами одной семьи. Следствие рассматривает версию, согласно которой эти люди стали свидетелями убийства россиян.

Исчезновение россиян

О пропаже Романа и Дианы стало известно 27 июля. По данным следствия, утром 26 июля брат и сестра уехали из дома на мотоцикле. Спустя некоторое время на телефон их матери с номера дочери пришло сообщение с единственным словом — «Urgent!» («Срочно!»). После этого связь с молодыми людьми оборвалась.

К поискам были привлечены более 200 человек, включая сотрудников тайской полиции и проживающих в стране россиян.

Подозреваемые признались в преступлении

По подозрению в убийстве задержаны двое граждан Таиланда — 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные под прозвищами Понг и Тхонг.

По информации следствия, мужчины признались, что после убийства вывезли тела россиян с места преступления и тайно захоронили их в безлюдном лесном районе. Сейчас тайские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели еще трех найденных человек и выясняют, связаны ли все обнаруженные тела с одним уголовным делом.

0
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь