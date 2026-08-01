Почему мозг влюбленного похож на мозг зависимого: врач объяснил природу любви

Современная наука все лучше понимает, какие процессы происходят в мозге человека во время влюбленности и почему романтические чувства способны кардинально менять поведение людей. Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал, какие гормоны управляют любовью, почему мозг влюбленного напоминает мозг человека с зависимостью и отчего современные технологии не всегда помогают построить крепкие отношения. По мнению эксперта, прочный союз формируется не только благодаря чувствам, но и благодаря взаимному уважению, доверию и живому общению, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Почему любовь невозможно объяснить одной формулой

В последние годы Казахстан следует мировым тенденциям: крупные города продолжают расти, меняется образ жизни людей, а вместе с этим увеличивается число разводов. Все больше молодых жителей мегаполисов откладывают создание семьи, объясняя это карьерными планами, финансовыми обязательствами и стремлением сохранить независимость.

Размышляя об этом явлении, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман отмечает, что любовь нельзя рассматривать как задачу, имеющую универсальное решение.

"Без неё я как хлопок одной ладонью".

По словам автора, раньше эта фраза воспринималась лишь как красивый образ, однако многолетняя работа в области биомедицины позволила взглянуть на нее иначе.

Он считает, что для полноценной работы человеческому мозгу необходим эмоциональный отклик другого человека. При отсутствии такой связи меняется не только настроение, но и биохимические процессы организма.

Почему древние греки различали семь видов любви

Эксперт обращает внимание, что современный язык использует одно слово — «люблю» — для описания самых разных чувств. Между тем древние греки различали сразу семь видов любви:

eros — страсть;

— страсть; philia — дружба;

— дружба; agape — жертвенная любовь;

— жертвенная любовь; storge — семейная привязанность;

— семейная привязанность; ludus — флирт;

— флирт; pragma — прагматичный союз;

— прагматичный союз; philautia — любовь к самому себе.

По мнению автора, прочные отношения формируются не благодаря одному из этих состояний, а благодаря их сочетанию. Он отмечает, что именно так постепенно складываются крепкие семейные союзы.

При этом подобное понимание любви существовало и в казахской культуре. В эпических произведениях и народной традиции различались любовь-страсть, духовная близость и уважение, которое со временем перерастает в крепкий союз.

Что происходит с мозгом во время влюбленности

С точки зрения физиологии романтические чувства начинаются с воздействия половых гормонов — тестостерона и эстрогена. Затем запускается работа дофамина и норадреналина, которые вызывают чувство эйфории, усиливают концентрацию внимания и делают объект симпатии главным в жизни человека.

Когда любимый человек оказывается вне поля зрения, уровень серотонина снижается, что приводит к навязчивым мыслям и постоянному желанию выйти на связь.

Как отмечает эксперт, исследования мозга показывают, что в этот период активируются вентральная область покрышки, прилежащее ядро и миндалевидное тело — те же структуры, которые задействованы при химической зависимости.

Именно поэтому ранняя стадия влюбленности с нейробиологической точки зрения во многом напоминает действие сильных психостимуляторов. При этом такая особенность вовсе не обесценивает чувство, а лишь объясняет, почему оно нередко оказывается сильнее рациональных доводов.

Если отношения продолжаются, постепенно ведущую роль начинают играть окситоцин и вазопрессин. Эти гормоны формируют устойчивую привязанность и помогают создать ощущение эмоциональной близости.

По словам автора, исследования пар, проживших вместе долгие годы, показывают, что во время общения их мозг начинает работать синхронно. Именно этим объясняется способность понимать друг друга практически без слов.

Почему взаимная поддержка укрепляет отношения

Автор убежден, что важную роль в семейной жизни играет постоянная эмоциональная обратная связь.

"Когда я "облажаюсь" и извинюсь, я вижу, что моя супруга меня прощает. Когда я совершаю ошибку, я чувствую снисхождение и любовь. Когда мне нужна помощь, помощь рядом. И так взаимно. Так что косвенно мы получаем друг от друга по-настоящему хорошую обратную связь."

Вместе с тем отсутствие общих интересов и эмоциональной близости постепенно ослабляет отношения.

По данным крупных когортных исследований, вероятность развода значительно ниже у супругов, которых объединяют общие ценности и жизненные ориентиры. Такая система взглядов помогает снижать хронический стресс и поддерживает устойчивую эмоциональную привязанность.

Почему приложения для знакомств не решают проблему одиночества

Несмотря на развитие цифровых сервисов, число одиноких людей во многих странах продолжает расти.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, на каждые три-четыре зарегистрированных брака приходится примерно один развод, причем в Алматы и Астане этот показатель выше среднего.

Многие молодые жители крупных городов сознательно откладывают создание семьи, ссылаясь на карьеру, ипотеку и желание сохранить независимость.

По мнению автора, современные сервисы знакомств пытаются решить сложную задачу слишком простыми методами. Алгоритмы оценивают совпадение интересов пользователей, однако не способны учитывать биологические механизмы выбора партнера.

Еще в 1950-х годах социолог Роберт Уинч предположил, что устойчивые отношения нередко строятся на взаимном дополнении характеров, а не на полном сходстве.

Дополнительные аргументы появились после знаменитого «эксперимента с футболками», проведенного биологом Клаусом Ведекиндом в 1995 году. Тогда женщины чаще выбирали запах мужчин, чей главный комплекс гистосовместимости максимально отличался от их собственного.

При этом сами исследователи подчеркивали, что эксперимент не доказывает, будто люди выбирают партнеров исключительно по запаху или генетическим различиям.

Что помогает сохранить крепкую семью

Эксперт подчеркивает, что прочные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности уважительно их разрешать.

Исследования в области семейной психологии показывают, что именно умение мириться после разногласий способствует укреплению доверия.

Психологи рекомендуют придерживаться нескольких принципов:

во время сильного конфликта делать паузу и возвращаться к разговору после того, как эмоции утихнут;

избегать крика и оскорблений, поскольку сказанные в гневе слова могут надолго разрушить доверие;

открыто говорить о своих потребностях, не ожидая, что партнер догадается о них самостоятельно;

обращать внимание не только на слова, но и на язык тела, поскольку жесты и поза также влияют на развитие конфликта.

Почему живое общение невозможно заменить перепиской

По словам автора, для формирования глубокой эмоциональной связи важно как можно раньше переходить от виртуального общения к личным встречам.

Живой взгляд, голос и физическое присутствие человека стимулируют выработку окситоцина, который способствует возникновению устойчивой привязанности. Переписка и видеосвязь способны передавать информацию, однако не воспроизводят весь комплекс биологических процессов, возникающих при личном контакте.

В завершение Алмаз Шарман отмечает, что любовь действительно начинается с гормональных реакций, случайной встречи или знакомства через приложение, однако затем проходит долгий путь развития — от простого влечения к глубокой эмоциональной и нейрофизиологической синхронизации двух людей.

По его мнению, именно в этом древние философские представления о любви и современные достижения нейронауки во многом совпадают, объясняя одно и то же явление разными словами.