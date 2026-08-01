Сильное землетрясение произошло на юге Италии: есть пострадавшие и разрушения

На юге Италии произошло сильное землетрясение, эпицентр которого находился в районе вулканической зоны Сольфатара неподалеку от Неаполя. Подземные толчки привели к повреждению зданий и вызвали панику среди местных жителей, которые массово покинули свои дома. По предварительной информации, есть пострадавшие, передаёт Lada.kz со ссылкой на Il Messaggero.

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Серия подземных толчков напугала жителей

Землетрясение произошло вечером 31 июля. Первый мощный толчок был зафиксирован в 19:46 по местному времени (22:46 по времени Астаны). Его эпицентр находился в районе действующего вулкана Сольфатара, а очаг залегал на глубине около 3 километров. Спустя чуть более двух часов, в 22:00 по местному времени (01:00 по времени Астаны), произошел еще один сильный толчок. После этого жители в спешке вышли на улицы, опасаясь новых подземных колебаний.

Есть пострадавшие и повреждения зданий

По предварительным данным, в районе Неаполя травмы получили восемь человек. Их жизни ничего не угрожает, все повреждения оцениваются как незначительные. В то же время ряд местных СМИ сообщает, что число пострадавших может быть выше и достигать 21 человека.

Наиболее заметные разрушения зафиксированы в городе Поццуоли. На улице Виа Перголези обрушилась часть стены одного из зданий. Кроме того, повреждения получили фасады нескольких домов, а район, где произошло обрушение, оказался покрыт густой пылью. Сообщений о погибших на данный момент не поступало.

Власти продолжают оценивать последствия

Экстренные службы обследуют пострадавшие районы и проверяют здания на предмет возможных повреждений. Специалисты продолжают оценивать последствия землетрясения и не исключают повторных подземных толчков. Окончательные данные о масштабах ущерба и количестве пострадавших будут опубликованы после завершения работы спасателей и экспертов