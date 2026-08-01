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01.08.2026, 09:38

Сильное землетрясение произошло на юге Италии: есть пострадавшие и разрушения

Новости Мира 0 1 037

На юге Италии произошло сильное землетрясение, эпицентр которого находился в районе вулканической зоны Сольфатара неподалеку от Неаполя. Подземные толчки привели к повреждению зданий и вызвали панику среди местных жителей, которые массово покинули свои дома. По предварительной информации, есть пострадавшие, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на Il Messaggero.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Серия подземных толчков напугала жителей

Землетрясение произошло вечером 31 июля. Первый мощный толчок был зафиксирован в 19:46 по местному времени (22:46 по времени Астаны). Его эпицентр находился в районе действующего вулкана Сольфатара, а очаг залегал на глубине около 3 километров. Спустя чуть более двух часов, в 22:00 по местному времени (01:00 по времени Астаны), произошел еще один сильный толчок. После этого жители в спешке вышли на улицы, опасаясь новых подземных колебаний.

Есть пострадавшие и повреждения зданий

По предварительным данным, в районе Неаполя травмы получили восемь человек. Их жизни ничего не угрожает, все повреждения оцениваются как незначительные. В то же время ряд местных СМИ сообщает, что число пострадавших может быть выше и достигать 21 человека.

Наиболее заметные разрушения зафиксированы в городе Поццуоли. На улице Виа Перголези обрушилась часть стены одного из зданий. Кроме того, повреждения получили фасады нескольких домов, а район, где произошло обрушение, оказался покрыт густой пылью. Сообщений о погибших на данный момент не поступало.

Власти продолжают оценивать последствия

Экстренные службы обследуют пострадавшие районы и проверяют здания на предмет возможных повреждений. Специалисты продолжают оценивать последствия землетрясения и не исключают повторных подземных толчков. Окончательные данные о масштабах ущерба и количестве пострадавших будут опубликованы после завершения работы спасателей и экспертов

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