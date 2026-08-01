«Черный август» снова наступил: почему конец лета связывают с катастрофами и потрясениями

Август давно считается одним из самых тревожных месяцев года: с ним связывают крупные катастрофы, войны, теракты и экономические потрясения. При этом статистика не подтверждает, что именно август является самым смертоносным или опасным месяцем, а специалисты предлагают вполне рациональные объяснения его мрачной репутации. Тем временем астрологи уже рассказали, каким, по их мнению, будет август 2026 года и какие события он может принести, передаёт Lada.kz со ссылкой на «МК».

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Откуда взялась репутация «черного августа»

В народе за августом закрепилась довольно мрачная репутация. Последний месяц лета нередко называют «черным» и связывают с наиболее серьезными катастрофами, терактами, вооруженными конфликтами и экономическими кризисами.

Подобные представления особенно укрепились благодаря целому ряду трагических событий, произошедших в августе в разные годы.

Так, 31 августа 1986 года потерпел крушение пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». В результате катастрофы погибли 421 человек.

19 августа 1991 года начался путч ГКЧП, который стал одним из наиболее драматичных событий последних лет существования Советского Союза.

В августе 1992 года началась грузино-абхазская война, последствия которой продолжают ощущаться и сегодня.

7 августа 1999 года боевики вторглись в Дагестан. Это событие стало началом Второй чеченской войны. Спустя девять лет, в августе 2008 года, началась война в Южной Осетии, получившая название «война трех восьмерок».

Еще одной трагедией стал 12 августа 2000 года. В этот день в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск». Все 118 членов экипажа погибли.

На август приходились и некоторые громкие теракты в Москве. Среди них — взрыв в торговом комплексе «Охотный Ряд», взрывчатка в подземном переходе на Пушкинской площади, а также захват пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154.

Экономические потрясения также связывают с последним месяцем лета. В августе произошел крупнейший российский дефолт, в результате которого рубль потерял две трети стоимости, а инфляция достигла 84%. На этот же месяц пришелся крах финансовой пирамиды МММ.

Однако отдельные совпадения еще не означают, что август действительно обладает какими-либо особыми свойствами.

Есть ли у «черного августа» научное объяснение

Научных доказательств того, что август является мистически опасным месяцем, не существует. Вместе с тем специалисты называют несколько вполне рациональных причин, которые могут объяснять, почему именно на этот период приходится немало событий, воспринимаемых обществом как тревожные.

В мистических и эзотерических представлениях август, напротив, считается особым временем. Ему приписывают роль своеобразного переходного периода, когда граница между различными мирами якобы становится тоньше.

В дохристианской традиции август воспринимался как время перелома годового цикла. В славянском язычестве этот период называли «заревником» или «серпнем» — временем, когда Солнце, ассоциировавшееся с Ярилой, начинало угасать.

Есть и историческое объяснение такой символики. До реформы Петра Первого новый год на Руси начинался в сентябре. Таким образом, август воспринимался как завершение 12-месячного цикла.

В эзотерике завершение одного периода и начало другого традиционно рассматривается как сакрально значимый момент. Считается, что старый цикл уже завершился, а новый еще не начался, поэтому такой переход якобы связан с хаосом и непредсказуемостью.

Что говорят астрологи

Свое объяснение августу дают и астрологи. Согласно их представлениям, в этот период Солнце входит в зону созвездия Льва и достигает так называемой «пагубной степени» — соединения с неподвижной звездой Регул, которую также называют Сердцем Льва.

Еще одна символическая трактовка связана с завершением сельскохозяйственного сезона. Август — традиционное время сбора урожая, однако в магических представлениях жатва приобретает более мрачный смысл и связывается не только со сбором плодов, но и со смертью.

Образ жнеца с косой в подобных представлениях оказывается связан с концом лета. Согласно некоторым поверьям, именно в этот период души умерших якобы легче отделяются от тела.

Подобные трактовки относятся к области мистики и народных верований и не имеют научного подтверждения.

Психологи объясняют все иначе

Если отбросить мистические версии, определенные причины роста числа происшествий летом действительно можно найти.

Одним из факторов специалисты называют сезон отпусков. Люди больше отдыхают, меняют привычный распорядок дня, путешествуют, а иногда становятся менее внимательными и осторожными.

Психолог Сергей Пахомов объясняет это следующим образом:

На август приходится пик сезона отпусков. Люди находятся в расслабленном состоянии, внимание притупляется, а бдительность снижается. Это касается не только обычных граждан, но и тех, от чьей работы зависит безопасность: пилотов, диспетчеров, машинистов. На транспортные системы ложится повышенная нагрузка, из-за чего растет число аварий, - предполагает психолог Сергей Пахомов.

Однако на расслабленность людей может влиять не только собственный отпуск. В этот период отдыхать отправляются и руководители организаций, что потенциально отражается на работе коллективов.

Многие руководители уходят в отпуска, что создает эффект ослабленного контроля. Решения затягиваются, а сотрудники, оставшиеся на местах, могут работать менее ответственно, - утверждает психолог.

Почему август может быть непростым для экономики

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев связывает августовские проблемы с так называемым «синдромом резервного экипажа» и «инвестиционной паузой».

По этой версии, новый финансовый цикл фактически начинается в сентябре, тогда как август становится переходным периодом. В это время могут проводиться рискованные операции, которые впоследствии способны приводить к экономическим проблемам.

Таким образом, определенная часть августовской тревожности может быть связана не с мистикой, а с особенностями сезонной активности людей, бизнеса и государственных структур.

Август не самый смертоносный месяц

При этом статистика не подтверждает устойчивое представление об августе как о наиболее опасном месяце года.

По официальным данным, август не является самым смертоносным месяцем. Например, в пандемийном 2020 году, согласно данным Росстата, в августе умерло меньше людей, чем в июле и сентябре.

Наибольший показатель смертности тогда пришелся на декабрь.

В МЧС также отмечали, что устойчивой тенденции к существенному увеличению количества происшествий именно в августе не прослеживается.

Получается, что репутация «черного августа» может быть связана прежде всего с тем, что наиболее резонансные трагедии хорошо запоминаются и со временем формируют устойчивую закономерность в общественном сознании.

Что астрологи прогнозируют на август 2026 года

Несмотря на отсутствие научных доказательств особой опасности августа, астрологи уже подготовили прогноз на 2026 год.

Одним из ключевых событий месяца они называют лунное затмение. По их мнению, оно не будет самым масштабным, однако пройдет напротив Плутона — планеты, которой в астрологической традиции приписывают связь с катастрофами и масштабными трансформациями.

Астрологи считают, что это может стать периодом социальных перемен и политических изменений, в том числе в отношениях с соседними государствами.

Кроме того, они прогнозируют усиление внутренней напряженности, рост аварийности, нервозности и различных срывов. В их трактовке в августе также могут чаще проявляться нервные заболевания.

При этом астрологи отмечают, что подобные прогнозы якобы затронут не все знаки зодиака одинаково.

В то же время август 2026 года они называют не только тревожным, но и деятельным месяцем. Согласно астрологическим прогнозам, этот период будет благоприятствовать творчеству, получению новых знаний и любовным отношениям.

Таким образом, даже в рамках астрологической трактовки август не выглядит исключительно «черным» месяцем: наряду с возможными сложностями ему приписывают и положительные возможности.