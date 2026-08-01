Новорожденные слышат иначе: ученые выяснили, какой звук сильнее всего «включает» мозг младенца

Ученые выяснили, что уже в первые дни после рождения мозг младенцев сильнее реагирует на плач других новорожденных, чем на человеческую речь. Исследование с участием 25 младенцев показало, что плач активирует не только слуховые, но и связанные с движением области мозга. По мнению исследователей, такая реакция может свидетельствовать о том, что связь между способностью издавать звуки и их восприятием начинает формироваться практически с самого рождения, передаёт Lada.kz . со ссылкой на журнал Developmental Cognitive Neuroscience.

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Как младенческий мозг воспринимает звуки

У взрослых способность слышать речь и воспроизводить ее тесно связана. Когда человек воспринимает речь, активность возникает не только в отделах мозга, отвечающих непосредственно за обработку звуков, но и в областях, управляющих движениями рта, языка и гортани.

Новорожденные еще не способны говорить, однако их слуховая система уже подготовлена к восприятию речи. Еще во время внутриутробного развития ребенок начинает слышать звуки — это происходит примерно с 20-24-й недели беременности.

После появления на свет младенцы демонстрируют особый интерес к человеческой речи по сравнению со многими другими звуками.

Однако плач занимает в этой системе особое место. В отличие от речи, которую ребенок еще не умеет воспроизводить, плач доступен ему практически сразу после рождения. Более того, это единственный коммуникативный звук, который новорожденный уже способен самостоятельно издавать.

Ученые сравнили реакцию младенцев и взрослых

Исследователи решили проверить, влияет ли эта способность на то, как ребенок воспринимает звуки.

В эксперименте приняли участие 25 новорожденных. Ученые сравнивали реакцию их мозга на два вида аудиосигналов — записи плача новорожденных и предложения, произнесенные взрослыми.

Для измерения активности мозга использовали неинвазивный метод функциональной ближней инфракрасной спектроскопии — fNIRS.

Результаты показали, что плач вызывал у младенцев более выраженную реакцию в правой височной области мозга, которая участвует в обработке звуков. Одновременно повышалась активность лобной коры, включая моторные зоны.

При прослушивании речи подобной моторной реакции у новорожденных не наблюдалось.

Исследователи связывают это с тем, что двигательные области мозга особенно активно реагируют на звуки, которые ребенок уже способен воспроизводить самостоятельно.

У взрослых картина оказалась другой

Для сравнения ученые изучили реакцию еще 27 взрослых.

В их случае человеческая речь вызывала более сильную мозговую активность, чем плач. При этом моторные области лобной коры реагировали на оба вида звуков.

Исследователи объясняют это тем, что взрослый человек способен воспроизводить как речь, так и плач. Поэтому его мозг связывает оба типа звуков с возможностью собственного голосового производства.

Таким образом, результаты двух групп оказались различными: у новорожденных более сильная реакция наблюдалась на звук, который они сами способны издавать, тогда как у взрослых моторная система реагировала и на речь, и на плач.

Что это может означать для развития речи

Авторы работы считают, что способность младенца самостоятельно производить определенный звук может влиять на то, как его мозг воспринимает этот же звук.

Плач в этом случае может выполнять не только функцию сигнала о дискомфорте или потребности ребенка, но и участвовать в раннем освоении коммуникации. Благодаря ему мозг может получать первый опыт, связанный с характеристиками звука и его производством.

При этом ученые подчеркивают, что реакция на плач может объясняться не только способностью ребенка воспроизводить его.

Плач обладает сильной эмоциональной окраской и является сигналом дискомфорта. Поэтому эмоциональная составляющая также способна влиять на то, насколько активно мозг новорожденного реагирует на такой звук.

Следующий этап исследования — лепет

Ученые продолжают изучать, как меняется связь между слуховым восприятием и способностью производить звуки по мере взросления ребенка.

Сейчас внимание исследователей сосредоточено на младенцах в возрасте 6-10 месяцев. В этот период дети начинают активно лепетать.

Именно лепет может оказаться особенно важным для дальнейшего понимания того, как слуховая и моторная системы взаимодействуют при формировании речи.

Таким образом, первые результаты исследования показывают, что связь между услышанным звуком и способностью человека его воспроизвести может возникать гораздо раньше, чем ребенок начинает говорить. Возможно, основы будущей речевой коммуникации закладываются в мозге уже в первые дни жизни.