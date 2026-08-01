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01.08.2026, 14:46

Трамп заявил о праве США забрать почти все украинские редкоземельные ресурсы

Новости Мира 0 936

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение о недрах позволяет американской стороне получить доступ к значительной части украинских природных ресурсов. По словам главы Белого дома, речь идет в том числе о редкоземельных металлах, запасы которых, как он утверждает, находятся в стране в значительном объеме. Трамп назвал договор выгодным для Вашингтона и заявил о возможности забрать практически все, что США сочтут необходимым, передаёт Lada.kz  со ссылкой на KP.RU.

 

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Трамп рассказал о соглашении с Украиной

Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение Вашингтона и Киева о доступе к украинским полезным ископаемым. Американский лидер заявил, что договор предоставляет США широкие возможности для получения доступа к природным ресурсам Украины.

По словам Трампа, речь идет о значительных запасах редкоземельных металлов, которыми располагает Украина.

«Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически всё, что захотим. Это довольно выгодная сделка».

Таким образом, американский президент дал понять, что рассматривает соглашение как гарантию доступа США к украинским ресурсам практически в любое время.

Какие ресурсы упоминаются в соглашении

Ранее сообщалось, что в перечень полезных ископаемых, охватываемых соглашением о недрах Украины и США, входят сразу несколько важных видов сырья.

В их числе — алмазы, золото, пьезооптические материалы, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий и скандий.

При этом вопрос с запасами урана остается отдельным. Исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак отмечала, что сведения о запасах урана и урановых руд по-прежнему засекречены.

По ее словам, возможность рассекречивания этой информации обсуждается.

Трамп считает сделку выгодной для США

Говоря о соглашении, американский президент подчеркнул, что Вашингтон получил возможность воспользоваться ресурсным потенциалом Украины.

Трамп охарактеризовал договор как выгодный для американской стороны и отдельно отметил объем имеющихся в Украине запасов редкоземельных металлов.

При этом заявление президента США касается именно условий заключенного соглашения и его трактовки американской стороной.

Точные масштабы доступа к конкретным месторождениям и порядок реализации договоренностей зависят от условий соглашения и дальнейших действий его участников.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Украинцы-добрый народ, раздают свое на лево и на право
02.08.2026, 05:43
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