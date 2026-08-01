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01.08.2026, 17:12

Утренняя головная боль может быть опасной: невролог назвала тревожные симптомы

Новости Мира 0 809

Головная боль после пробуждения не всегда связана с недосыпом или усталостью. По словам невролога Ольги Бутенко, регулярно возникающие по утрам неприятные ощущения могут указывать, в частности, на проблемы с сосудами. Особенно внимательно следует отнестись к состоянию, если головную боль сопровождают другие тревожные симптомы, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Лента.ру.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Когда утренняя боль должна насторожить

Иногда головная боль после пробуждения действительно может быть следствием бессонной ночи или переутомления. Если такое состояние возникает время от времени, само по себе оно еще не говорит о наличии серьезного заболевания.

Однако ситуация меняется, когда человек регулярно просыпается с ощущением давления или распирания в голове. В таком случае, по мнению врача, не стоит постоянно объяснять неприятные ощущения только усталостью.

Невролог Ольга Бутенко предупредила, что регулярная утренняя головная боль может быть связана с нарушениями со стороны сосудов.

"Регулярная головная боль по утрам может быть первым сигналом проблем с сосудами."

Особое внимание необходимо обратить на сопутствующие проявления. Среди них врач выделила головокружение, шум в ушах, тошноту, появление "мушек" перед глазами и неустойчивость при ходьбе.

Сочетание головной боли с такими симптомами является поводом не откладывать обращение за медицинской помощью.

В каких случаях помощь нужна срочно

Есть ситуации, когда ждать и наблюдать за состоянием не следует.

По словам невролога, срочная медицинская помощь требуется при внезапной и очень сильной головной боли, особенно если ранее человек с подобным ощущением не сталкивался.

Опасными признаками также считаются:

  • слабость в руке или ноге;
  • перекос лица;
  • нарушение речи;
  • двоение в глазах;
  • рвота;
  • потеря сознания.

Появление таких симптомов на фоне головной боли требует незамедлительной медицинской оценки.

Не всякая утренняя боль говорит о болезни

При этом врач не призывает воспринимать каждый эпизод головной боли после сна как признак серьезной проблемы.

Единичная боль, возникшая после бессонной ночи, сама по себе не является достаточным основанием для подобных выводов. Гораздо важнее обратить внимание на регулярность симптома, его интенсивность и наличие дополнительных нарушений самочувствия.

Если неприятные ощущения повторяются после пробуждения, усиливаются или сопровождаются необычными симптомами, лучше обратиться к врачу и выяснить причину.

Особенно важно не откладывать медицинскую помощь при внезапной сильной боли, которая сопровождается нарушением речи, слабостью конечностей, изменением зрения, потерей сознания или другими острыми симптомами.

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