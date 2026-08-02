Ушел из жизни актер культового сериала «Клан Сопрано»

Американский актер Винсент Пасторе, получивший широкую известность благодаря роли в культовом сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Fox News .

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Смерть актера подтвердил менеджер

Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро по прозвищу «Биг Пусси» в криминальном сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 80 лет. Информацию о его смерти подтвердил менеджер артиста Роберт Аттерманн.

По словам представителя актера, Пасторе скончался у себя дома в Нью-Йорке. По информации зарубежных СМИ, тело артиста обнаружил сосед после того, как тот в течение трех дней не выходил на связь с родственниками. В настоящее время сотрудники полиции выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.

Роль, принесшая мировую известность

Наибольшую популярность Винсент Пасторе получил благодаря роли Сальваторе Бонпенсьеро, известного как «Биг Пусси», в сериале «Клан Сопрано». Его персонаж был близким другом главного героя Тони Сопрано и одним из ключевых действующих лиц первых сезонов проекта.

Карьера в кино

Помимо «Клана Сопрано», актер снялся в десятках известных фильмов и сериалов. В его фильмографии значатся такие картины, как «Славные парни», «Бронкская история», «Путь Карлито», «Готти», «Однажды в Бруклине», «Голубоглазый Микки», «Револьвер» и другие.

Последняя работа

Последним проектом в карьере Винсента Пасторе стал криминальный триллер «Плохие вести у порога». Премьера фильма в американском прокате запланирована на 8 августа 2026 года.