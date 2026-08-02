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02.08.2026, 09:29

Ушел из жизни актер культового сериала «Клан Сопрано»

Новости Мира 0 668

Американский актер Винсент Пасторе, получивший широкую известность благодаря роли в культовом сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Fox News.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Смерть актера подтвердил менеджер

Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе Бонпенсьеро по прозвищу «Биг Пусси» в криминальном сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 80 лет. Информацию о его смерти подтвердил менеджер артиста Роберт Аттерманн.

По словам представителя актера, Пасторе скончался у себя дома в Нью-Йорке. По информации зарубежных СМИ, тело артиста обнаружил сосед после того, как тот в течение трех дней не выходил на связь с родственниками. В настоящее время сотрудники полиции выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.

Роль, принесшая мировую известность

Наибольшую популярность Винсент Пасторе получил благодаря роли Сальваторе Бонпенсьеро, известного как «Биг Пусси», в сериале «Клан Сопрано». Его персонаж был близким другом главного героя Тони Сопрано и одним из ключевых действующих лиц первых сезонов проекта.

Карьера в кино

Помимо «Клана Сопрано», актер снялся в десятках известных фильмов и сериалов. В его фильмографии значатся такие картины, как «Славные парни», «Бронкская история», «Путь Карлито», «Готти», «Однажды в Бруклине», «Голубоглазый Микки», «Револьвер» и другие.

Последняя работа

Последним проектом в карьере Винсента Пасторе стал криминальный триллер «Плохие вести у порога». Премьера фильма в американском прокате запланирована на 8 августа 2026 года.

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