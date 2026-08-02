Китай строит плотину, которая может повлиять на вращение Земли

В Китае стартовало строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции, а ученые вновь обсуждают, как масштабные плотины могут незначительно влиять на вращение Земли и продолжительность суток, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В Китае начали строительство крупнейшей гидроэлектростанции

Китай приступил к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции в юго-восточной части Тибета. Стоимость проекта оценивается примерно в 170 миллиардов долларов, а его мощность, как ожидается, будет почти втрое выше, чем у знаменитой плотины «Три ущелья».

По информации The Pulse, на фоне запуска нового проекта специалисты вновь обратились к исследованиям NASA, посвященным влиянию масштабных гидротехнических сооружений на вращение Земли.

Как плотина «Три ущелья» повлияла на планету

Еще в 2005 году геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао изучил последствия заполнения водохранилища плотины «Три ущелья» на реке Янцзы. После завершения строительства в водохранилище оказалось около 44 миллиардов тонн воды.

Согласно расчетам ученого, столь значительное перераспределение массы немного увеличило момент инерции Земли. В результате продолжительность суток выросла примерно на 0,06 микросекунды, а ось вращения планеты сместилась приблизительно на 2 сантиметра.

Исследователи подчеркивают, что такие изменения невозможно заметить в повседневной жизни. Однако современное научное оборудование позволяет фиксировать подобные отклонения.

Позднее появились и другие исследования, согласно которым совокупное воздействие тысяч плотин, построенных по всему миру за последние десятилетия, могло сместить ось вращения Земли почти на 1 метр.

Новый проект вызывает интерес ученых

В июле 2025 года власти Китая официально начали строительство новой гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо.

По прогнозам, будущая ГЭС сможет вырабатывать около 300 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год, что сделает ее крупнейшей в мире по этому показателю.

Экологи предупреждают о возможных последствиях

Помимо научного интереса, проект вызывает обеспокоенность экологов. Ниже по течению Ярлунг-Цангпо переходит в реку Брахмапутру, которая протекает через Индию и Бангладеш.

От стабильного режима этой реки зависят миллионы людей, сельское хозяйство и состояние речных экосистем. Специалисты предупреждают, что изменение водного стока способно повлиять на миграцию рыб, перенос наносов и сезонные паводки.

Вместе с тем ученые отмечают, что пока не могут определить, окажет ли новая мегаплотина какое-либо влияние на вращение Земли.