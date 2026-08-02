18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.59
544.68
5.94
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.08.2026, 10:47

Китай строит плотину, которая может повлиять на вращение Земли

Новости Мира 0 692

В Китае стартовало строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции, а ученые вновь обсуждают, как масштабные плотины могут незначительно влиять на вращение Земли и продолжительность суток, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

В Китае начали строительство крупнейшей гидроэлектростанции

Китай приступил к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции в юго-восточной части Тибета. Стоимость проекта оценивается примерно в 170 миллиардов долларов, а его мощность, как ожидается, будет почти втрое выше, чем у знаменитой плотины «Три ущелья».

По информации The Pulse, на фоне запуска нового проекта специалисты вновь обратились к исследованиям NASA, посвященным влиянию масштабных гидротехнических сооружений на вращение Земли.

Как плотина «Три ущелья» повлияла на планету

Еще в 2005 году геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао изучил последствия заполнения водохранилища плотины «Три ущелья» на реке Янцзы. После завершения строительства в водохранилище оказалось около 44 миллиардов тонн воды.

Согласно расчетам ученого, столь значительное перераспределение массы немного увеличило момент инерции Земли. В результате продолжительность суток выросла примерно на 0,06 микросекунды, а ось вращения планеты сместилась приблизительно на 2 сантиметра.

Исследователи подчеркивают, что такие изменения невозможно заметить в повседневной жизни. Однако современное научное оборудование позволяет фиксировать подобные отклонения.

Позднее появились и другие исследования, согласно которым совокупное воздействие тысяч плотин, построенных по всему миру за последние десятилетия, могло сместить ось вращения Земли почти на 1 метр.

Новый проект вызывает интерес ученых

В июле 2025 года власти Китая официально начали строительство новой гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо.

По прогнозам, будущая ГЭС сможет вырабатывать около 300 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год, что сделает ее крупнейшей в мире по этому показателю.

Экологи предупреждают о возможных последствиях

Помимо научного интереса, проект вызывает обеспокоенность экологов. Ниже по течению Ярлунг-Цангпо переходит в реку Брахмапутру, которая протекает через Индию и Бангладеш.

От стабильного режима этой реки зависят миллионы людей, сельское хозяйство и состояние речных экосистем. Специалисты предупреждают, что изменение водного стока способно повлиять на миграцию рыб, перенос наносов и сезонные паводки.

Вместе с тем ученые отмечают, что пока не могут определить, окажет ли новая мегаплотина какое-либо влияние на вращение Земли.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь