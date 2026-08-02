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02.08.2026, 13:07

Пашинян подал в отставку

Новости Мира 0 701

Кабинет министров Армении во главе с Николом Пашиняном сложил полномочия в соответствии с Конституцией после первого заседания Национального собрания нового созыва, передает Lada.kz со ссылкой на Armenia Today.

Фото: primeminister.am
Фото: primeminister.am

Правительство сложило полномочия в соответствии с Конституцией

Правительство Армении подало в отставку в день первого заседания новоизбранного Национального собрания, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, такой порядок предусмотрен статьей 158 Конституции Армении. В связи с началом работы парламента нового созыва премьер-министр подписал заявление об отставке правительства.

Документ направили президенту

Подписанное заявление было направлено президенту Армении Ваагну Хачатуряну. Согласно Конституции, глава государства должен принять отставку действующего кабинета министров.

Позднее президент подписал соответствующий указ о принятии отставки правительства.

Кабмин продолжит работу до формирования нового состава

Несмотря на сложение полномочий, действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Никол Пашинян также сообщил, что парламентское большинство в этот же день представит президенту кандидатуру на пост премьер-министра.

Президенту предстоит назначить нового премьер-министра

В соответствии с Конституцией Армении президент обязан безотлагательно назначить кандидата, которого выдвинет парламентское большинство в новоизбранном Национальном собрании.

После назначения премьер-министра будет сформирован новый состав правительства страны.

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