Пашинян подал в отставку

Кабинет министров Армении во главе с Николом Пашиняном сложил полномочия в соответствии с Конституцией после первого заседания Национального собрания нового созыва, передает Lada.kz со ссылкой на Armenia Today.
Правительство сложило полномочия в соответствии с Конституцией
Правительство Армении подало в отставку в день первого заседания новоизбранного Национального собрания, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, такой порядок предусмотрен статьей 158 Конституции Армении. В связи с началом работы парламента нового созыва премьер-министр подписал заявление об отставке правительства.
Подписанное заявление было направлено президенту Армении Ваагну Хачатуряну. Согласно Конституции, глава государства должен принять отставку действующего кабинета министров.
Позднее президент подписал соответствующий указ о принятии отставки правительства.
Несмотря на сложение полномочий, действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
Никол Пашинян также сообщил, что парламентское большинство в этот же день представит президенту кандидатуру на пост премьер-министра.
В соответствии с Конституцией Армении президент обязан безотлагательно назначить кандидата, которого выдвинет парламентское большинство в новоизбранном Национальном собрании.
После назначения премьер-министра будет сформирован новый состав правительства страны.
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