В Китае живет повар, которого в соцсетях называют двойником Илона Маска

Повар, готовящий шашлык в одном из ресторанов, неожиданно прославился благодаря своему поразительному сходству с миллиардером в сфере технологий Илоном Маском. Любопытно, что его фамилия Ма созвучна первой части фамилии Маска, а необычная внешность уже привлекла в заведение дополнительных посетителей, передает Lada.kz со ссылкой на Global Times .

Фото с сайта globaltimes.cn

Один из пользователей интернета опубликовал короткое видео с сотрудником ресторана в городе Тунчуань провинции Шэньси на северо-западе Китая, который удивительно похож на Илона Маска. Ролик быстро стал вирусным и привлек широкое внимание пользователей сети.

Как выяснилось, сотрудника зовут Ма Цзяньпин он работает поваром, специализирующимся на приготовлении шашлыка.

После того, как видео набрало популярность, некоторые местные жители стали специально звонить в ресторан, чтобы узнать о поваре, которого в сети уже прозвали «поваром-двойником Маска».

По словам самого Ма, после вирусного распространения ролика к нему пришли стали приходить люди, чтобы сфотографироваться, а число посетителей ресторана увеличилось.

Комментируя неожиданную известность, Ма признался, что чувствует себя «немного взволнованным».

Ли также отметил, что еще до публикации вирусного видео посетители нередко просили сфотографироваться с Ма из-за его сходства с Илоном Маском.

После того, как повар стал интернет-знаменитостью, несколько компаний уже обратились к нему с предложениями о возможном сотрудничестве. Сам Ма рассказал, что планирует завести личный аккаунт в социальных сетях, однако пока не разбирается в проведении прямых эфиров и электронной коммерции.

Говоря о дальнейших планах, он отметил, что готов рассмотреть новые возможности, если они появятся.