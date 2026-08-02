Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян повторно назначил Никола Пашиняна премьер-министром после начала работы парламента нового созыва, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Пашинян сохранил пост главы правительства

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о повторном назначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Такое решение принято в соответствии с Конституцией Армении, согласно которой после начала срока полномочий парламента нового созыва глава государства назначает премьер-министра по представлению политической силы, обладающей большинством мест в Национальном собрании.

Правящая партия сформирует новое правительство

По итогам парламентских выборов партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, получила 64 мандата, что позволяет ей самостоятельно сформировать новый состав правительства.

Кроме нее, в Национальное собрание прошли блок «Сильная Армения», получивший 29 мандатов, и блок «Армения», которому досталось 12 мандатов.

Почему правительство уходило в отставку

Ранее правительство во главе с Николом Пашиняном подало в отставку в связи с началом работы Национального собрания нового созыва. Такая процедура предусмотрена Конституцией Армении и является обязательной после формирования нового парламента.

После назначения премьер-министра правящая политическая сила приступит к формированию нового состава правительства.