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02.08.2026, 20:00

Кардиолог назвала первые признаки инфаркта, которые нельзя игнорировать

Новости Мира 0 599

Врач рассказала, какие симптомы могут указывать на начинающийся инфаркт у людей с ишемической болезнью сердца и в каких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Какие изменения могут указывать на инфаркт

По словам врача функциональной диагностики и кардиолога Натальи Соловьевой, людям с ишемической болезнью сердца важно внимательно следить за своим самочувствием, поскольку некоторые изменения могут свидетельствовать о начале инфаркта миокарда рассказала.

По словам специалиста, одним из наиболее тревожных признаков является изменение характера боли в груди. Если болевой синдром становится сильнее, появляется ощущение сдавливания, давления или жжения, а также если подобная боль возникла впервые, необходимо как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь.

Одышка и холодный пот – тревожные сигналы

Еще одним возможным предвестником инфаркта кардиолог назвала внезапную одышку, возникающую даже в состоянии покоя.

Кроме того, насторожить должны так называемые вегетативные проявления, сопровождающие боль в области сердца. К ним относятся холодный пот, беспричинное чувство страха, тошнота, а в некоторых случаях – рвота.

На какие симптомы также стоит обратить внимание

По словам врача, о начинающемся инфаркте могут свидетельствовать и другие признаки.

В их числе:

  • слабость;
  • головокружение при сохраненном и неизмененном артериальном давлении;
  • внезапное учащенное сердцебиение.

Специалист подчеркнула, что при появлении подобных симптомов, особенно если они сопровождаются болью в груди, не стоит откладывать обращение за медицинской помощью, поскольку своевременная диагностика и лечение значительно повышают шансы на благоприятный исход.

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