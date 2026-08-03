18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.38
547.73
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.08.2026, 09:13

Не выдержали: фанаты Человека-паука устроили драку из-за спойлеров

Новости Мира 0 722

В одном из кинотеатров Аргентины зритель оказался в центре драки после того, как начал пересказывать сюжет нового фильма о Человеке-пауке прямо во время сеанса, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Columbia Pictures
Фото: Columbia Pictures

Спойлеры стали причиной конфликта

В Аргентине во время показа фильма «Человек-паук: Новый день» произошла драка между посетителями кинотеатра. Причиной конфликта, по данным СМИ, стали спойлеры, которыми один из зрителей делился прямо во время просмотра картины.

Как сообщается, четверо друзей пришли на сеанс и заняли места рядом с молодым человеком, который уже успел посмотреть фильм ранее. Во время показа он начал пересказывать своей спутнице ключевые события и сюжетные повороты ленты.

Зрители не стали терпеть

По информации авторов опубликованного в сети видеоролика, постоянные комментарии и раскрытие сюжета вызвали недовольство окружающих. В результате несколько зрителей не выдержали и вступили в конфликт с любителем спойлеров, который перерос в драку.

Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях, где многие пользователи активно обсуждали случившееся. Некоторые комментаторы даже назвали произошедшее «справедливым», осудив поведение зрителя, раскрывавшего сюжет фильма во время сеанса.

Новый фильм о Человеке-пауке бьет рекорды

Тем временем картина «Человек-паук: Новый день» демонстрирует впечатляющие результаты в мировом прокате. За первые выходные фильм собрал 927 млн долларов по всему миру.

По этому показателю лента заняла второе место в истории кино, уступив лишь фильму «Мстители: Финал», который на старте мирового проката заработал 1,2 млрд долларов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь