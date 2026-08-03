Не выдержали: фанаты Человека-паука устроили драку из-за спойлеров

В одном из кинотеатров Аргентины зритель оказался в центре драки после того, как начал пересказывать сюжет нового фильма о Человеке-пауке прямо во время сеанса, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Columbia Pictures

Спойлеры стали причиной конфликта

В Аргентине во время показа фильма «Человек-паук: Новый день» произошла драка между посетителями кинотеатра. Причиной конфликта, по данным СМИ, стали спойлеры, которыми один из зрителей делился прямо во время просмотра картины.

Как сообщается, четверо друзей пришли на сеанс и заняли места рядом с молодым человеком, который уже успел посмотреть фильм ранее. Во время показа он начал пересказывать своей спутнице ключевые события и сюжетные повороты ленты.

Зрители не стали терпеть

По информации авторов опубликованного в сети видеоролика, постоянные комментарии и раскрытие сюжета вызвали недовольство окружающих. В результате несколько зрителей не выдержали и вступили в конфликт с любителем спойлеров, который перерос в драку.

Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях, где многие пользователи активно обсуждали случившееся. Некоторые комментаторы даже назвали произошедшее «справедливым», осудив поведение зрителя, раскрывавшего сюжет фильма во время сеанса.

Новый фильм о Человеке-пауке бьет рекорды

Тем временем картина «Человек-паук: Новый день» демонстрирует впечатляющие результаты в мировом прокате. За первые выходные фильм собрал 927 млн долларов по всему миру.

По этому показателю лента заняла второе место в истории кино, уступив лишь фильму «Мстители: Финал», который на старте мирового проката заработал 1,2 млрд долларов.