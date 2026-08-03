В WhatsApp начали постепенно внедрять новые функции для звонков и веб-версии мессенджера, включая возможность переноса звонков между устройствами, зал ожидания и улучшенное качество связи, передает Lada.kz .

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В WhatsApp появилась новая полезная функция: что изменится для пользователей

Разработчики WhatsApp объявили о запуске новых возможностей, которые постепенно станут доступны пользователям. Обновления коснулись как веб-версии мессенджера, так и функций голосовых и видеозвонков.

Веб-версия получила новые возможности

Как сообщили разработчики в официальном блоге WhatsApp, веб-версия сервиса теперь получит ряд функций, которые ранее были доступны только на мобильных устройствах и в настольном приложении.

Пользователи смогут демонстрировать экран во время звонков, использовать реакции, а также работать с новой вкладкой «Звонки», где будет отображаться полная история вызовов и список избранных контактов.

Звонок можно перенести на другое устройство

Одним из главных нововведений стала возможность переноса активного группового звонка между устройствами без его завершения.

Например, если пользователь начал разговор на смартфоне или планшете, он сможет продолжить его в WhatsApp Web или приложении WhatsApp для компьютеров. Аналогичным образом звонок можно перенести и в обратном направлении.

В групповых звонках появился зал ожидания

В WhatsApp также внедрили функцию «Зал ожидания», которая позволяет администратору контролировать подключение участников к групповым звонкам.

При создании ссылки на звонок можно включить опцию «Чтобы присоединиться, требуется одобрение». В этом случае новые участники сначала попадут в зал ожидания и смогут присоединиться только после подтверждения организатором.

Улучшено качество видеосвязи

Разработчики сообщили и о других изменениях, направленных на повышение качества общения.

Так, благодаря функции QuickHD улучшено отображение видео в начале звонка, что позволяет быстрее получить более четкое изображение.

Появилось подавление шума

Еще одним нововведением стала функция подавления шума. Она помогает лучше слышать собеседника даже при разговоре в шумной обстановке. Управлять этой опцией можно непосредственно во время звонка.

Когда обновления станут доступны

В WhatsApp отметили, что новые функции внедряются поэтапно. В ближайшее время они станут доступны всем пользователям мессенджера.