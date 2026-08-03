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03.08.2026, 15:51

Раскрыты сроки завершения карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины

Новости Мира 0 784

По информации журналиста Франа Касаретто, Лионель Месси не планирует в ближайшее время завершать выступления за национальную команду и может сыграть за сборную Аргентины до Кубка Америки 2028 года, передает Lada.kz со ссылкой на Championat.com.

Фото: ELLIS / AFP via Getty Images)
Фото: ELLIS / AFP via Getty Images)

Раскрыты сроки завершения карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси пока не собирается завершать международную карьеру, сообщил журналист Фран Касаретто, на страницу которого в социальной сети X подписано более 100 тысяч пользователей.

По данным источника, информацию журналист получил от людей из ближайшего окружения аргентинского футболиста.

Месси намерен продолжить выступления за сборную

Как утверждает Фран Касаретто, 39-летний Лионель Месси продолжит выступать за сборную Аргентины и пока не рассматривает вариант ухода из национальной команды.

Ожидается, что Месси завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки 2028 года, - написал Касаретто в социальной сети X.

Карьера аргентинской звезды

Лионелю Месси 39 лет. Он родился 24 июня 1987 года и на протяжении многих лет остается одним из самых титулованных и известных футболистов мира.

В настоящее время аргентинец выступает за клуб «Интер Майами», а также продолжает защищать цвета национальной сборной.

Чем завершился чемпионат мира-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире приняли участие 48 национальных сборных.

В финальном матче сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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