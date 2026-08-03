Раскрыты сроки завершения карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины

По информации журналиста Франа Касаретто, Лионель Месси не планирует в ближайшее время завершать выступления за национальную команду и может сыграть за сборную Аргентины до Кубка Америки 2028 года, передает Lada.kz со ссылкой на Championat.com.
Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси пока не собирается завершать международную карьеру, сообщил журналист Фран Касаретто, на страницу которого в социальной сети X подписано более 100 тысяч пользователей.
По данным источника, информацию журналист получил от людей из ближайшего окружения аргентинского футболиста.
Как утверждает Фран Касаретто, 39-летний Лионель Месси продолжит выступать за сборную Аргентины и пока не рассматривает вариант ухода из национальной команды.
Ожидается, что Месси завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки 2028 года, - написал Касаретто в социальной сети X.
Лионелю Месси 39 лет. Он родился 24 июня 1987 года и на протяжении многих лет остается одним из самых титулованных и известных футболистов мира.
В настоящее время аргентинец выступает за клуб «Интер Майами», а также продолжает защищать цвета национальной сборной.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире приняли участие 48 национальных сборных.
В финальном матче сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
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