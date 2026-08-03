В России ребенок заразился ВИЧ после лечения в больнице: возбуждено уголовное дело

В Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после случая заражения школьницы ВИЧ-инфекцией, предположительно произошедшего во время лечения в городской больнице Азова, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Возбуждено уголовное дело

По данным официального представителя Главного управления МВД России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту заражения ребенка ВИЧ-инфекцией.

Расследование ведется по части 4 статьи 122 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Что известно о произошедшем

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что школьница могла заразиться ВИЧ и гепатитом С во время лечения от кишечной инфекции в городской больнице Азова.

После появления этой информации Министерство здравоохранения Ростовской области организовало внеплановую проверку медицинского учреждения. Кроме того, проверочные мероприятия проводят Росздравнадзор и прокуратура.

Следствие устанавливает обстоятельства

В МВД сообщили, что следственным отделом МВД России «Азовский» возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства возможного заражения ребенка, а также проверяют соблюдение медицинским персоналом требований при оказании помощи пациентам.